Absolvenţii au renunţat la vacanţă pentru un loc de muncă sigur

Absolvenții au renunțat la vacanță pentru un loc de muncă sigur

Ştire online publicată Vineri, 05 Septembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Dublarea numărului de studenți care au terminat facultatea în acest an a crescut foarte mult concurența pe piața muncii, fapt ce i-a determinat pe tineri să renunțe la distracții și la vacanța de vară în schimbul unui loc de muncă, susțin reprezentanții agențiilor de recrutare. „Numărul celor care s-au înscris pentru un loc de muncă a crescut în lunile de vară cu până la 20% față de aceeași perioadă a anului trecut, cu mult peste așteptările noastre. Se pare că dublarea numărului absolvenților de facultate din acest an i-a speriat pe tineri, care au renunțat la vacanțe și la concedii pen-tru a avea un loc sigur de muncă”, a declarat, miercuri, pentru NewsIn, Mariana Frâncu, manager de proiect la MyJob. Specialiștii în recrutare susțin că cei care au terminat facultatea în acest an sunt interesați mai mult de carieră decât de bani și preferă să aleagă joburi simple pentru a acumula experiență. După ce s-au specializat într-un anumit domeniu, majoritatea își renegociază salariul sau aleg să plece la firme mai bine cotate pe piață. Cele mai căutate locuri de muncă în această vară au fost în domeniul vânzărilor, relații cu clienții, secretariat și posturi de operator calculator. Concurența cea mai mare pe post se înregistrează în vânzări, marketing și juridic. Reprezentanții BestJobs spun că publicarea unui anunț de angajare pentru un post de avocat sau de ajutor de notar atrage sute de aplicări în doar câteva zile. Media salariilor cerute de tinerii aflați la prima angajare a crescut față de anul 2007 cu aproape 100 de euro, pe fondul creșterii ofertei locurilor de muncă din acest an cu până la 86%. Reprezentanții agențiilor de recrutare spun că media salariilor solicitate de tinerii care au terminat o facultate este de 300-350 de euro, la nivel național.