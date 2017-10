Abandonaţi prin spitale de propriile familii. Alcoolicii, o povară uriaşă aruncată pe umerii medicilor

1

bautul-sport national

statul stimuleaza alcoolismul prin acceptarea in comert a bauturilor contrafacute ,vindute la preturi extrem de mici accesibile amarastenilor Intimplator am intrat intr-o bomba dintr-un sat si se bea intr-o veselie votca,coniac lichioruri whisky toate ambalate in peturi de cinci litrii si toate la doi lei suta ! autoritatile chiar nu stiu de mafia alcoolului ? sigur sint protejati de sus Cite rele ar disparea si citi bani ar fi economisiti daca politicienii ar fi fermi in a combate piata neagra a alcoolului dar marele cistig ar fi salvarea multor victime directe sau colaterare.