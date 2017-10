A văzut cu ochii lui cum s-a scufundat un submarin în Portul Constanţa

Mărturia unui constănțean

A văzut cu ochii lui cum s-a scufundat un submarin în Portul Constanța

Avea numai 16 ani atunci, dar, în ultimii ani, fusese înconjurat de război. Cel de-al doilea război mondial s-a făcut simțit și la Constanța. Chiar dacă orașul nu a fost distrus de bombardamente mari, era un punct foarte importat, deoarece în port acostau toate navele nemțești sau ale aliaților și tot de aici plecau evreii care încercau să se salveze din mâinile naziștilor. I-a cunoscut și pe nemți, și pe ruși, a trăit clipe de groază, a stat pitit între florile din curte, a cunoscut războiul, chiar dacă era numai un copil. Rareș Alexandrescu are acum 82 de ani. Este în putere și sprinten mai ceva ca un tinerel. Trecerea timpului nu a lăsat urme decât pe față și în bogata experiență de viață pe care a acumulat-o de-a lungul multelor decenii. Are multe povești din timpul războiului, însă una dintre amintirile care i-au rămas foarte proaspete în minte este scufundarea submarinului nemțesc. „În ziua de miercuri, 25 august 1944, aflându-se în zonă, în cartierul Portului, unde locuiam, că navele germane au părăsit portul și fug spre sud, curiozitatea ne-a făcut să mergem la malul portului. În acel moment, la orizont, spre sud, încă se mai vedeau câteva nave. În fața portului, cam în drept cu actuala Dană 50, un submarin era în derivă, cu prova orientată spre sud, fapt ce ne-a atras atenția tuturor celor care priveam. Părea părăsit. În jurul orei 18, s-a produs o explozie enormă la bordul submarinului. Deflagrația l-a rupt de la jumătate și, în mai puțin de cinci minute, s-a scufundat”, povestește Rareș Alexandrescu. Vestea că o echipă de scafandri a descoperit la 10 km de Portul Constanța o epavă a unui submarin, l-a făcut să-și amintească de acest eveniment. „Nu știm ce s-a întâmplat atunci. Nu știm cine l-a scufundat. Cel mai probabil tot nemții au pus o bombă, ca să nu fie luat submarinul de ruși”, mai spune Rareș Alexandrescu. S-a întrebat întotdeauna ce s-a întâmplat cu epava și de ce nu a fost găsită și susține că dacă s-ar duce acum pe malul portului ar putea indica zona unde a văzut submarinul scufundându-se. Nu se știe dacă submarinul pe care l-a văzut copilul Alexandrescu este același cu cel descoperit recent de scafandri. Domnul Alexandrescu susține că era un submarin german, căci îl văzuse de multe ori în Portul Constanța. Dacă epava găsită de scafandri este a unui submarin rusesc înseamnă că în Marea Neagră mai zace, încă nedescoperită, o mărturie a istoriei. În luna septembrie, o echipă de scafandri a anunțat că a descoperit în adâncurile Mării Negre, la aproximativ 10 km de Portul Constanța, o epavă a unui submarin sub pavilion rus. Deși nu au pătruns în interiorul navei, scafandrii cred că este vorba despre același submarin care, în anul 1942, a torpilat și scufundat Struma, un vapor ce transporta evrei români. Cei 770 de pasageri de la bord încercau să fugă de naziști în Palestina. Nava se afla tot în Marea Neagră, însă în apele Turciei. Un singur pasager a reușit să se salveze înotând până la mal și trăiește și în prezent în Statele Unite ale Americii. Unii istorici spun că rușii ar fi scufundat Struma din greșeală, crezând că transporta mărfuri germane, alții susțin că a fost un ordin al aliaților englezi care aveau informații că la bord s-ar fi aflat și spioni germani.