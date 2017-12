A scăzut numărul pensionarilor

Numărul pensionarilor din România a ajuns la 5,224 milioane în al treilea trimestru al acestui an, în scădere cu 27.000 față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce pensia medie a crescut cu 8,2% într-un an, la 1.106 de lei (234 euro), potrivit datelor publicate luni de Institutul Național de Statistică (INS).Raportul pe total dintre numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat și cel al salariaților a fost de 9 la 10. Acest raport prezintă variații semnificative în teritoriu, de la numai 5 pensionari la 10 salariați în Municipiul București, la 17 pensionari la 10 salariaṭi în județul Teleorman."Pensia medie de asigurări sociale de stat a variat cu discrepanțe semnificative în profil teritorial, ecartul dintre valoarea minimă și cea maximă fiind de 500 de lei (860 lei în județul Botoṣani față de 1.360 lei în Municipiul București)", se arată în comunicat. Pensionarii de asigurări sociale dețin ponderea majoritară (99,9%) în numărul total de pensionari. Pensionarii de asigurări sociale de stat reprezintă 89,6% în totalul celor de asigurări sociale.”Pe categorii de pensii, numărul pensionarilor pentru limită de vârstă a fost preponderent (76,1%) în cadrul pensionarilor de asigurări sociale. Pensionarii cuprinși în categoriile de pensii – anticipată și anticipată parțial - au reprezentat 1,9%”, se arată în comunicat.Față de trimestrul II al acestui an, pensia medie a crescut în trimestrul IIII din 2017 cu 1.000 de lei.Pensia medie de asigurări sociale de stat a fost de 1070 lei, iar raportul dintre pensia medie nominala netă de asigurări sociale de stat pentru limită de vârstă cu stagiu complet de cotizare (fără impozit ṣi contribuṭia de asigurări sociale de sănătate) și câștigul salarial mediu net a fost de 55,3% (comparativ cu 51,1% în trimestrul precedent).De la 1 martie 2017, pensia minimă garantată a fost majorată de Guvern de la 400 la 520 de lei, de măsură beneficiind peste un milion de pensionari, potrivit Ministerului Muncii.