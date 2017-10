A MURIT UNUL DINTRE CEI MAI CUNOSCUŢI MEDICI DIN ROMÂNIA

1

Odihniți-va in pace!

Ce este viata omului?????!!!!!!! Acum aproape doua saptamâni am fost la dânsul la cabinet, era exact ca acum un an si câteva luni când m-am operat la dumnealui, întotdeauna cu zâmbetul pe buze si cu glumele frumoase pe care atunci când ți le spunea te făcea sa te simți ca acasă! Nu o sa va uit niciodată, de fiecare data când o sa ma uit in oglinda o sa îmi aduc aminte de dumneavoastră. Nu o sa va uitam niciodată. Drum lin printre îngeri! Odihniti-va in pace! Cu drag si respect marea familie pe care ați lăsat-o aici pe pământ ( pacienții). RIP Mohamed Abu Baker! The best ever!