A început vaccinarea copiilor împotriva COVID-19. Vor fi organizate echipe mobile în şcoli

Copiii primesc serul Cominarty produs de compania farmaceutică Pfizer/BioNTech. Schema de vaccinare recomandată constă în administrarea a două doze, la interval de 21 de zile.





Platforma electronică a fost optimizată, iar părinţii care doresc să-i programeze pe copii o pot face alegând „Categoria a III-a – populaţia pediatrică” şi introducând datele minorului. De asemenea, vaccinarea copiilor se poate realiza fără o programare prealabilă în platformă, prin prezentarea directă în centrele de vaccinare, la cabinetele medicilor de familie, unde se administrează acest tip de vaccin sau la evenimentele de tip maraton, drive-trough.





„Prin vaccinarea copiilor facem un pas important către normalitate, în lupta cu acest inamic nevăzut, prin vaccinare, soluţia sigură şi eficientă pentru revenirea la o viaţă normală, trăită dincolo de măşti”, a precizat preşedintele Comitetului Naţional de Vaccinare, dr. Valeriu Gheorghiţă.



Sunt necesare acordul şi prezenţa părinţilor





Vaccinarea este gratuită şi voluntară, iar, pentru facilitarea procesului de vaccinare, părinţii pot descărca de pe site-ul rovaccinare.ro atât chestionarul de triaj, cât şi formularul de consimţământ informat prin care îşi exprimă acordul în acest sens. În centrul de vaccinare, adulţii trebuie să prezinte actele de identitate valabile, care să ateste calitatea acestora, precum carte de identitate sau paşaport şi certificat de naştere pentru copiii care nu au împlinit încă 14 ani.





Simultan, Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Constanţa a demarat catagrafierea numerică a copiilor cu vârste cuprinse între 12 şi 15 ani, care au acordul părinţilor pentru vaccinarea împotriva SARS-CoV-2. Acţiunea este utilă pentru a se putea stabili necesarul de vaccin şi să se organizeze vaccinarea în şcoli, prin intermediul echipelor mobile. Totuşi, la vaccinare, va fi necesară prezenţa părinţilor.





Centrul de vaccinare organizat la Spitalul Militar Constanţa a primit, joi, la ora 11, primul copil pentru a fi imunizat împotriva virusului SARS-COV-2. Pacientul zero, cum l-a numit personalul medical, are 13 ani şi este elev în clasa a VII-a la Şcoala nr. 24 „Ion Jalea” din Constanţa. Radu a venit însoţit de mama sa şi a mărturisit că mai frică îi este de testul de la geografie decât de vaccin. „Nu îmi este teamă. Bunicii, părinţii şi fratele meu mai mare sunt deja vaccinaţi. Mi-am dorit foarte mult să revenim la şcoală, după ce am făcut atâtea luni cursuri online şi acum deja îmi pare rău că anul şcolar se apropie de final”, a spus elevul.