A început sezonul "ţepelor" cu taximetrişti! Atenţie în ce maşină vă urcaţi!

TUPEU AU SOFERI

TAXIMETRISTII CU MULT TUPEU. CALATORUL II SPUNE UNDE VREA SA AJUNGA SI II SPUNE SI TRASEUL PE UNDE IAR SOFERUL CU MULT TUPEU II FACE TUR DE ORA. MI S-A INTAMPLAT DE 2 ORI...DE LA KAUFLAND AM CERUT LA CITY MALL SI SI AM SPUS DIRECT PE LAPUSNEANU SA O LUATI IAR O DATA SOFERUL A IESIT PE LA ZONA MARINARUL IN INEL II SI PE TOMIS APOI DE IMI VENEA SA OPRESC MASINA SI TOT AM REPETAT CA CUNOASC ORASUL SI NU E ASTA DRUMUL IAR SOFERUL BA SA MA AUDA O TINEA PE A LUI SI MI-A SPUS CA A SCAPAT DE CELE 3 STOPURI PE LAPUSNEANU , IAR ACUM CATEVA ZILE O SOFERITA DE TAXI IAR DE LA KAUFLAND TOT A CITY M-A OCOLIT PE FERDINAND SI PE TOMIS PANA LA CITY SI DACA NU M-A RASTEAM LA EA IN ZONA DACIA SA II SPUN CA SUNT DIN ORAS SI NU VREAU TURUL RAULUI SI TO EA OPARITA ACELASI LUCRU A SPUS"VAI STOPURILE DE PE LAPUSNEANU....MAI SA FIE STOPURILE...IN VIATA MEA NU MAI M-A URC IN TAXI PANA CE NU IMI SPUNE SIGUR CA ACCEPTA RUTA SPUSA DE MINE...PE BANII NOSTRII EI FAC CE DORESC...SI UNDE MAI PUI CA AMBII SOFERI ERAU DE ETNIE ROMA APAI EI CE CRED CA ASA ISI CASTIGA RESPECT PRIN SMECHERII? DA FAC SI ROMANII SMECHERII DAR NNENE NICI ASA TUPEU CA AVETI COVRIGUL IN MANA SI VA BATETI JOC DE NOI.