A început sezonul angajărilor la negru pe litoral

Activitatea sezonieră de pe litoral îi determină pe mulți patroni să facă angajări numai câteva luni pe an. Unii dintre ei însă nici nu se mai sinchisesc să întocmească lucrătorilor contracte legale de muncă, mai ales că trebuie să plătească și impozit pentru fiecare salariu. Riscă, încalcă legea și atunci când sunt prinși de inspectorii de muncă, primesc amenzi și chiar plângeri penale. Inspectoratul Teritorial de Muncă din Constanța a început deja vânătoarea de angajați la negru pe litoralul românesc. În doar patru zile, au fost controlați peste 100 de agenți economici și au fost descoperite 59 de persoane fără contracte de muncă."În perioada 1 - 4 mai 2013, am derulat o amplă campanie de control pentru identificarea și com-baterea cazurilor de muncă nedeclarată la agenții economici care își desfășoară activitatea pe litoralul Mării Negre în domeniul turismului, alimentației publice și comerțului. Acțiunile de control s-au desfășurat în stațiunile Mamaia, Eforie Sud, Costinești și Vama Veche, unde cele 13 echipe de inspectori în domeniul relațiilor de muncă au verificat 103 agenți economici, cu un număr total de 1.936 de salariați", a declarat inspectorul șef al ITM Constanța, ing. Liviu Lupu.Potrivit acestuia, au fost aplicate 23 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 471.500 lei. De asemenea, pentru muncă fără forme legale, au fost sancționați 14 angajatori unde au fost depistate 59 de persoane care nu aveau încheiate contracte individuale de muncă."Pentru un agent economic, cu un număr de 12 de persoane fără forme legale de angajare, a fost sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța în vederea stabilirii dacă acesta se face vinovat de încălcarea prevederilor art. 264 (3) din Legea nr. 53 din 2003 republicată", a mai explicat șeful ITM Constanța.Controalele vor continua și în perioada următoare. Dacă vă aflați în situația în care v-ați angajat de curând și nu știți dacă patronul a înregistrat contractul pe care v-a pus să-l semnați, puteți să verificați legalitatea contractului. Nelegalizarea relațiilor de muncă înseamnă vechime mai puțină în muncă și pierderea unor sume importante la calcularea pensiei. Practic, un contract de muncă neînregistrat înseamnă lipsa plății contribuțiilor sociale, lipsa vechimii și chiar o eventuală răspundere legală. Deocamdată, angajații nu au acces la registrul electronic, dar pot verifica dacă au un contract de muncă înregistrat oficial."Orice persoană care nu știe dacă are un contract legal de muncă poate afla gratuit dacă acesta apare în baza de date a ITM", a declarat, pentru "Cuget Liber", purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Teritorial de Muncă din Constanța, Florina Vișan. Potrivit acesteia, este suficient să vă prezentați la ghișeul ITM și veți primi toate datele."Persoana respectivă poate să vină la Inspectoratul de Muncă cu cartea de identitate, iar de la ghișeu va fi informată dacă contractul pe care l-a semnat a fost transmis în registrul general de evidență a salariaților (REVISAL). Informațiile nu se dau decât personal. De asemenea, salariatul poate să-i solicite angajatorului un extras din REVISAL. Are tot dreptul să-l solicite, este ca și o adeverință, dar de multe ori angajații refuză această variantă pentru ca să nu își supere patronul", a mai explicat reprezentantul ITM Constanța. Astfel se pot depista angajatorii cu probleme și nu riscați să aflați, de exemplu, că nu aveți asigurare medicală.