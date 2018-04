A început ridicarea garajelor de pe domeniul public, din Mangalia

Primăria municipiului Mangalia a început, recent, acțiunea de ridicare a garajelor amplasate pe domeniul public, fără autorizație de construire. Potrivit reprezentanților municipalității, într-o primă etapă sunt ridicate garajele care blochează accesul către Punctele Trafo ale Enel sau aleile pietonale din zona blocurilor de locuințe.„Recent, am primit adresă de la Enel să ridicăm garajele amplasate lângă un Punct Trafo, în zona bulevardului 1 Decembrie. De aceea, am luat decizia să ridicăm toate garajele care blochează accesul către obiectivele furnizorilor de utilități sau intrările în blocuri. Am trimis somații deținătorilor de garaje, iar unii dintre aceștia au început deja să și le ridice singuri. Acolo unde proprietarii vor refuza, ne ocupăm noi, dar pe cheltuiala acestora”, a explicat primarul Mangaliei, Cristian Radu.El a mai spus că, în perioada următoare, primăria va demara un proiect de sistematizare, care presupune, de asemenea, ridicarea garajelor și amenajarea de parcări, locuri de joacă și spații verzi.„Documentația tehnică este aproape finalizată, urmând să parcurgem toate etapele legale, în vederea eliberării domeniului public de construcțiile fără autorizație și realizarea parcărilor de reședință pentru deținătorii de autoturisme”, a completat edilul.Cele 1.737 de garaje din Mangalia ocupă aproximativ 4 hectare de teren, pe care se vor putea amenaja aproape 3.500 parcări de reședință, dar și locuri de joacă, spații verzi și alei pietonale.„În prezent, multe garaje sunt abandonate, fiind deținute de persoane din alte localități. Unele construcții similare au fost transformate în magazii, depozite sau chiar locuințe de sezon. Anumite zone cu garaje s-au transformat în adevărate focare de infecție, un real pericol pentru sănătatea publică. De aceea, am decis eliberarea domeniului public, amenajarea parcărilor de reședință, cu plată, parcuri și locuri de joacă”, a afirmat primarul Mangaliei.Tot în această perioadă, primăria continuă ridicarea sau demolarea chioșcurilor și altor construcții amplasate ilegal pe domeniul public, în oraș și stațiuni.