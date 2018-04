A început marea "spoială" a staţiunii Mamaia. Când va începe adevărata curăţenie şi reabilitare?

A început marea "spoială" a stațiunii Mamaia. Când va începe adevărata curățenie și reabilitare?

Peste două săptămâni se deschide sezonul estival și turiștii vor da iama în stațiunea Mamaia pentru minivacanța de 1 Mai. Autoritățile locale și o parte dintre agenții economici din zonă au demarat deja lucrările de pregătire, se face curățenie, se vopsește, se văruiește. De fapt, a început marea spoială!În realitate, bătrâna stațiune are nevoie de reabilitări mult mai ample, are nevoie de o reparație capitală, de o schimbare la față radicală, în care spațiile verzi și parcările să nu mai fie înghițite de construcții, în care promenada să nu mai fie plină de mașini și plajele să nu mai fie pline de șezlonguri la prețuri de speculă. Are nevoie de o strategie coerentă și unitară cu ajutorul căreia să atragă și mai mulți turiști și în care sezonul estival să dureze mai mult decât două luni pe an.Chiar dacă ne îmbătăm cu apă rece, an de an, că de 1 Mai vin sute de mii de turiști, iar în iulie și august curg milioanele, turismul în Mamaia este în suferință. Sunt probleme cu plajele, hotelierii luptându-se să le pună la dispoziție oaspeților un loc pe nisip, sunt probleme cu parcările, sunt probleme cu blocurile rezidențiale, unde proprietarii de apartamente le „fură” clienții hotelierilor, nu ai unde să te plimbi, nu ai ce să vezi, iar cireașa de pe tort sunt prețurile uneori aberant de piperate.O strategie… pe hârtiePrimăria Constanța a pornit elaborarea unei strategii pentru promovarea și dezvoltarea turismului în municipiu, dar și în stațiunea Mamaia. Consultanții care au realizat documentul ce urmează să fie aprobat și acum se află depus la Agenția pentru Protecția Mediului Constanța au făcut câteva constatări deloc flatante pentru bătrâna stațiune. Însă, multe dintre ele sunt lucruri ireparabile, care vizează schimbări aproape imposibil de realizat.Astfel, potrivit consultanților, „circulația pietonală de-a lungul bulevardului Mamaia nu este atractivă, acesta având gabarit de drum expres sau de șosea de mare viteză, o circulație carosabilă cu șase benzi, pe care viteza de deplasare a autovehiculelor este relativ ridicată și neîmpiedicată de obstacole”.Circulația pietonală este considerată neprioritară, aceasta fiind „mutată” într-un registru superior nivelului străzii, fiind realizate trei pasarele pietonale, care descurajează traficul pietonal și încurajează tranzitul auto, de o manieră incompatibilă cu amenajarea urbană a spațiului la scară umană, afectându-i atractivitatea.„Nivelul de zgomot produs de autovehicule este unul ridicat și continuu, împiedicând interacțiunile și conversațiile în condiții normale. În absența unor bariere de spațiu și vegetație consistentă, care să atenueze zgomotul și să reducă percepția mașinilor în perpetuă mișcare, pietonii se regăsesc într-un spațiu nesigur și neatractiv pentru promenadă.De-a lungul bulevardului, pe ambele laturi, sunt parcări și alei către hoteluri și locuințe în cea mai mare parte. Izolat, se întâlnesc restaurante sau alte puncte de alimentație publică, parcul acvatic sau supermarketuri. Spațiile publice amenajate lipsesc pe toată lungimea bulevardului, piațetele, alveolele, locurile de odihnă, pentru contact social. Lipsa băncilor de odihnă, a gradenelor, a spațiilor verzi contribuie la descurajarea deplasărilor pietonale în scop de relaxare de-a lungul bulevardului Mamaia”, se arată în document.Așa că deplasările se rezumă la cele de necesitate, care includ traversările pietonale din zona lacului Siutghiol către plaja mării, deplasările de la și către stația de autobuz, plimbările scurte către zonele de distracție sau către puținele magazine sau puncte de alimentație amplasate de-a lungul arterei.O promenadă fără umbră și o pistă de biciclete neconformăÎn ce privește promenada pietonală din apropierea plajei, unde este și aglomerația cea mai mare, consultanții au identificat alte neajunsuri. Zonele de umbră sunt rare și nu există un aliniament verde continuu, care să ofere protecție față de soare pe timpul verii. Pista de biciclete, deși un punct de atracție pentru zonă, este aproape impracticabilă în sezonul de vârf, atât din cauza faptului că nu este separată de fluxurile pietonale sau delimitată astfel încât să se poată evita staționarea autovehiculelor pe aceasta, cât și din cauza profilului neconform, fiind mai îngustă decât necesarul pentru o viteză de croazieră.Cât despre parcări, consultanții consideră că acestea agasează pietonul. „Prezența continuă, atât pe bulevard, cât și de-a lungul unor porțiuni de promenadă a autoturismelor parcate indică faptul că pietonii trebuie să rămână alerți în deplasare, oferind un sentiment de nesiguranță și afectând confortul în spațiul public. Parcările aferente unităților de cazare și de locuire sunt vizibile din bulevardul Mamaia și, de cele mai multe ori, se prezintă ca o întindere de autoturisme între bulevard și intrarea în hotel. Eforturile de amenajare a acestora astfel încât autoturismele să fie cât mai puțin vizibile din spațiul public sunt minime sau lipsesc cu desăvârșire, ilustrând o imagine în care pietonul este captiv între circulația intensă de pe bulevard, parcarea aferentă acestuia, uneori o fâșie de spațiu verde și o parcare considerabilă de autoturisme”, este precizat în document.Să le luăm ochii turiștilor!Am extras din Strategia de promovare și dezvoltare doar câteva din problemele grave ale stațiunii. De unde se poate trage concluzia că este nevoie de mult mai mult decât spoiala anuală care se face primăvara, crezând că astfel le luăm ochii turiștilor. Primăria Constanța a dat asigurări că, până la sfârșitul lunii, faleza și spațiile hotelurilor vor fi curățate. Se tunde iarba și a fost adunat nisipul de pe faleză. În zilele următoare vor fi reparate coșurile de gunoi, vor fi înlocuite băncile rupte de pe aleea de promenadă și vor fi vopsiți, în culoarea bleu, stâlpii de iluminat public.La întâlnirea de joi, dintre autoritățile locale și agenții economici din stațiune, primarul Decebal Făgădău a făcut apel către agenții economici să lucreze în echipă astfel încât imaginea stațiunii să fie schimbată până la sosirea primilor turiști.„Poliția Locală a intrat serios în haina de autoritate. Avem întâlniri cu dumneavoastră, cu Apele Române și, de asemenea, vom avea întâlniri cu toți cei care nu înțeleg demersul nostru, pentru că nu este vorba despre imaginea unui hotel, a unui restaurant sau a unui primar, ci este vorba despre imaginea noastră, a Constanței. Vreau să reușim împreună, în efortul de a schimba, în mai puțin de două săptămâni, fața stațiunii”, a spus primarul.