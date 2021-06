A început acţiunea de stropire a copacilor, la Constanţa

Autorităţile locale din Constanţa au început stropirea copacilor împotriva dăunătorilor. Aceste tratamente se efectuează la arborii și arbuştii ornamentali din parcurile, aliniamentele stradale şi în zonele verzi de pe raza municipiului Constanța.„Substanța folosită, Mospilan, are o eficacitate mare, deține un spectru larg de combatere a dăunătorilor și are o toxicitate redusă pentru arbori și arbuști, pentru om și animale. Tratamentul cu Mospilan rezistă la ploaie, cu condiția ca produsul să se usuce înainte de a începe să plouă. Astfel de acțiuni vor avea loc și în zilele următoare, până când vor fi aplicate tratamente fitosanitare în tot orașul”, explică purtătorul de cuvânt al Primăriei Constanţa, Ionela Bărboi.În paralel, echipele municipalității derulează și acțiuni de dezinsecție în toate spațiile verzi din oraș. Substanţa utilizată este Deltatim Plus, o substanţă avizată de Ministerul Sănătăţii, folosită atât pentru combaterea căpuşelor, gândacilor, furnicilor, puricilor şi păianjenilor, cât și pentru reducerea populației de ţânţari.„Apicultorii și sericicultorii de pe raza municipiului Constanța precum și circumscripțiile sanitar-veterinare trebuie să ia toate măsurile de protecție necesare, pentru familiile de albine și viermi de mătase) pentru evitarea contactului cu insecticidele”, mai transmit reprezentanţii autorităţilor locale.