A FOST CUTREMUR! L-AŢI SIMŢIT?

A FOST CUTREMUR! L-AȚI SIMȚIT?

Ştire online publicată Marţi, 01 August 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Un cutremur de 4,4 grade pe scara Richter a avut loc loc în județul Buzău, la 19 kilometri de Nehoiu.Cutremurul a avut loc la o adâncime de 97,7 kilometri și nu a produs pagube materiale.Magnitudinea a fost revizuită la 4.6, iar adâncimea sub 100 de kilometri. Cutremurul care a avut loc marți după-amiaza se încadrează în limite normale pentru zona Vrancei și nu trebuie să ne îngrijoreze, a declarat marți, pentru AGERPRES, directorul general al Institutului Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP), Constantin Ionescu."Cutremurul se încadrează în activitate seismică normală a zonei Vrancea, unde de obicei se produc lunar între 10-15 cutremure. Acest seism nu a produs replici. În ultima perioadă s-au produs cutremure în această zonă între 2 și 4 grade, dar și în alte părți, dar de magnitudine mică. Nu sunt semne de îngrijorare și nu are rost să ne alarmăm. Activitatea seismică anul acesta a fost în limita zonei Vrancea, doar în februarie am avut acel seism de 5 grade pe Richter. Repet, nu e nimic îngrijorător", a precizat Ionescu.