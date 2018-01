A fost cutremur!

Ştire online publicată Miercuri, 31 Ianuarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Cutremur în România, miercuri după amiază, anunță Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP).Seismul a avut 2,8 grade și s-a înregistrat la ora 14:33, în județul Vrancea.În ultima perioadă, seismologii români au înregistrat mai multe zile la rând cutremure de pământ cu magnitudinea de până la 3 grade pe Richter.Potrivit șefului Centrului de Seismologie Experimentală al Institutului de Geologie și Seismologie al Academiei de Științe a Moldovei, Ion Ilieș, citat de Sputnik, aceste cutremure din România nu depășesc cadrul normal. Mai mult decât atât, savantul afirmă că în prima lună a anului 2018 activitatea seismică în Vrancea chiar a fost chiar în scădere.„Ianuarie a fost chiar mai liniștit din punct de vedere seismic decât lunile precedente. În prima lună a acestui an au fost înregistrate opt cutremure cu magnitudinea sub 3 grade. Până acum erau 14 seisme pe lună cu magnitudinea de la 3 la 4 grade. Aceasta înseamnă că regimul seismologic al Vrancei este în limita normalului ", a comunicat seismologul.Ion Ilieș a adăugat că această serie de cutremure mici nu prevestește un cutremur puternic. De aceea nu trebuie să acordăm prea multă atenție zvonurilor, care nu fac decât să creeze o stare de nervozitate în societate.„Dacă s-ar produce seisme cu o magnitudine mai mare de 5 grade și acestea s-ar repeta frecvent, atunci am putea vorbi de iminența unui cutremur puternic. Noi însă, de atâția ani, atestăm un regim seismic obișnuit", a conchis specialistul, citat de realitatea.net