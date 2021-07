A doua campanie de sterilizare gratuită, la Constanța, la final. 860 de animale de rasă comună, sterilizate

Cea de-a doua campanie de sterilizare gratuită din cadrul proiectului „Efort comun pentru un viitor mai bun“, derulat de Animal Society în parteneriat cu Four Paws International şi Primăria Municipiului Constanța, s-a încheiat joi, 22 iulie, cu rezultate remarcabile: 860 de animale de rasă comună au fost sterilizate în cadrul acestei etape care s-a desfăşurat între 23 iunie şi 22 iulie.„Și această campanie de sterilizare gratuită a fost un succes. Pentru asta le mulțumesc în primul rând constănțenilor care au înțeles nevoia de a proteja deopotrivă animalele fără stăpân de pe străzile Constanței și oamenii. De asemenea, le mulțumesc voluntarilor și medicilor de la Animal Society și Four Paws International alături de care, pas cu pas, reușim să transformăm Constanța într-un oraș sigur pentru animale și oameni. Continuăm“, a precizat viceprimarul Ionuţ Rusu.Proiectul „Efort comun pentru un viitor mai bun“ presupune desfășurarea mai multor campanii de sterilizare gratuită a animalelor de rasă comună de raza municipiului Constanța, precum și derularea mai multor programe de informare adresate locuitorilor orașului. Proiectul, sprijinit de Primăria Municipiului Constanța, are ca obiectiv implicarea societății civile în stabilirea şi implementarea unui plan de măsuri uman, eficient, durabil pentru problema câinilor fără stăpân.