A demonstrat că se poate! Ovidius Park, inaugurat de avocatul Cătălin Filişan

O zi cu adevărat importantă pentru Constanţa! După 30 de ani, municipiul are, în sfârșit, un parc nou!Cu toate că mulţi spuneau că nu se poate face aşa ceva pe cont propriu, parcul a fost amenajat de cunoscutul avocat Cătălin Filişan, decanul Baroului Constanţa, cu ajutorul unor sponsori şi al voluntarilor care iubesc natura şi care şi-au dorit enorm un oraș cu multă verdeață.Acțiunea a început în urmă cu doi ani, atunci când avocatul constănțean Cătălin Filisan prin Asociația „Constanța Restart”, s-a apucat de plantat primii pomi pe terenul din fața Campusului Universității Ovidius. Pandemia a tergiversat lucrările, astfel încât, parcul a fost inaugurat, astăzi, 5 iunie, de Ziua Mondială a Mediului.„În viaţă trebuie să înveţi, să munceşti, să iubești, să construieşti, să îi înveţi pe cei de lângă tine, să lupţi, să admiri viaţa şi să dai viaţă şi, în final, să mori. Noi acum construim. Am terminat Ovidius Park şi sărbătorim împreună Ziua Internațională a Mediului Înconjurător. Tot parcul va fi înconjurat de 105 tei, iar în centru va fi un stejar roşu, care peste mulţi ani sperăm să domine tot parcul. Va fi deschis tuturor constănţenilor, dar mai ales studenţilor din campusul universitar”, a mai spus avocatul Catalin Filişan.În ceea ce priveşte realizarea parcului, acesta a fost amenajat numai cu fonduri de la sponsori. Autoritățile nu au nicio implicare. Terenul are 1,2 hectare și aparține Universității Ovidius.Panglica de inaugurare a noului parc din Constanţa a făst tăiată de avocatul Cătălin Filişan şi rectorul Universităţii Ovidius, Dan Marcel Iliescu.Mai multe detalii de la acest eveniment puteţi citi în ediţia print a ziarului Cuget Liber.