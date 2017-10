A dat Dumnezeu! A început marea asfaltare în cartierele Compozitorilor şi Baba Novac

4

Aici sunt banii dumneavoastra

Toti aveti cate o camera la telefon.Uitati-va bine la lucrare,voi cei care locuiti acolo.Uitati-va atent la patul drumului,la grosime/straturile fundatiei,la materialele bagate in fundatie,la gosimea/straturile covorului asfaltic,la pantele transversale si longitudinale ale drumului.Intuiti/verificati unde se scurg apele pluviale pe strada voastra.Nu aveti nevoie de o diploma de inginer ca sa va dati seama dintr-o singura privire.Un ochi atent vede imediat.Sunteti direct interesati sau afectati de calitatea acestor lucrari.Este posibil sa va treziti cu apa in curtea casei sau in subsolul blocului(garaje subterane).Stalinov nu da doi bani pe pagubele, pe reclamatiile,pe cauciucurile voastre.Acolo a fost teren agricol,a fost camp,stratul vegetal are 40-50 cm.Stratul vegetal se inlatura in totalitate.Nu vad.In anul 2008(an electoral) s-a asfaltat strada Oborului.Din acel an toata apa de pe strada a intrat in scara/scarile blocului meu.Il doare in fund pe Stalinov,castigatorul alegerilor locale.Stahanov va avertizeaza.Lucrarea este facuta in campania electorala si pentru campania electorala.Nu-l vad bine pe Decebal Stalinov Fagadau.Pastrati pozele.Din cate vad in fotografiile de mai sus,lucrarea asta va sta la baza unui nou dosar penal in Primarie.Ne intalnim peste un an(cel mult doi ani).Construim fara burghezie si impotriva burgheziei ! Stahanov.