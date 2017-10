A crescut natalitatea

Ştire online publicată Sâmbătă, 15 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Numărul de născuți-vii a fost cu 2.700 mai mare în luna iulie decât în luna precedentă, dar populația României a fost în continuare în scădere, pentru că natalitatea s-a situat sub nivelul mortalității, informează, vineri, Institutul Național de Statistică (INS). Potrivit INS, scăderea numărului de locuitori a continuat și în luna iulie, înscriindu-se în tendința ultimilor ani. Astfel, comparativ cu luna precedentă, în luna iulie au fost înregistrați 19.727 de născuți-vii, cu 2.700 mai mulți decât în iunie, determinând o rată a natalității de 10,8 născuți-vii la mia de locuitori față de 9,6/1.000, în luna iunie. Rata mortalității a crescut de la 10,7 decedați la mia de locuitori în luna iunie la 11,5 la mie în luna iulie, când s-au înregistrat 21.065 de decedați. Rata mortalității infantile, însă, (decedați sub un an la mia de născuți-vii) a înregistrat o scădere, 11 la mia de născuți-vii, în luna iulie, față de 11,7 la mie, în luna iunie, ca urmare a scăderii cu 18 cazuri a numărului decedaților sub un an și creșterii mult mai mari a numărului de născuți-vii.