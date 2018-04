A căzut cortina! Trista soartă a Teatrului de Vară Soveja

Vă mai aduceți aminte cum vă înghesuiați la Teatrul de Vară Soveja să vedeți cele mai noi sketch-uri ale Stelei Popescu și Alexandru Arșinel? Vă mai aduceți aminte cum răsuna muzica în tot Parcul Tăbăcărie, dincolo de porțile înalte ale Teatrului de Vară? Sigur, căci acolo ne-am petrecut copilăria, acolo am mers la spectacole și am aplaudat frenetic artiștii României.Acum în Teatrul de Vară din parc nu se mai aude nici muzica, nu se mai aud nici vocile vesele ale artiștilor, nici aplauzele spectatorilor. Este liniște. Prea liniște! Ascuns după mall, în spatele betoanelor de la parcarea supraetajată, bietul teatru nici nu se mai vede.Nici nu mai ai cum să ajungi cu mașina până acolo, căci acum este șosea cu sens unic, care iese din parcarea mall-ului. Nici măcar alee de acces nu mai are. Este în dosul unei parcări uriașe, care îl domină ca înălțime și structură. Trotuar nu există pe străduța cu sens unic din spatele mall-ului, așa că singura alee pe unde se mai poate ajunge la teatru este cea din parc.Și nici asta nu ar fi așa de rău, căci zona este frumoasă, iar mișcarea face bine organismului, dar de la alee și până la intrarea în teatru e cale lungă, trepte multe, sparte, asfalt distrus, iar tot platoul din față este în paragină și plin de cioburi. Doar spațiul verde și copăceii sunt îngrijiți, semn că cineva tot mai trece pe acolo din când în când.La intrare, și de-o parte și de alta, porțile sunt ferecate. Două lacăte mari ne zădărnicesc intențiile de a da un ochi în sala de spectacole. Însă nu-i opresc pe vreo trei copilași de 10 - 12 ani să se strecoare printre zăbrele și să urce repede treptele până la locul unde era odată cabina de sunet și de lumini. Au sărit de câteva ori pe scaune, au bătut darabana, dar nu au apucat însă să se distreze prea mult, căci la vederea gardianului au tulit-o și au ieșit tot printre gratii, deranjând doi îndrăgostiți care stăteau la povești pe o balustradă de beton, chiar la intrarea în teatru.Am dat roată, cu speranța că vom reuși să ajungem și în sală. Am găsit o ușă deschisă la intrarea artiștilor, așa cum i se spunea odinioară. Acum este doar o ușă mare de fier negru, spre care ajungi urcând aceleași trepte sparte și inegale.De la ușă am nimerit chiar în spatele scenei și apoi pe scenă, în fața sutelor de scaune goale, prăfuite. Din nou acea liniște nefirească se simte în jurul nostru. Mai răzbate din când în când fluturul aripilor porumbeilor care și-au găsit adăpost între schelele din structura scenei. Sau ce a mai rămas din scena strălucitoare de odinioară.Este o ruină neagră, plină de fierătanii și găinaț. Tavanul și pereții laterali sunt zdrențuiți. Cade vopseaua de pe ei și sprijină elemente vechi de decor din spectacolele găzduite la un moment dat. Treptele care coboară de pe scenă către public sunt și ele rupte. Însă, în mod surprinzător, scaunele de plastic sunt în stare destul de bună. Sunt decolorate, murdare, dar întregi și la locul lor.În lateral, copăceii și brăduții pe care vi-i amintiți din copilărie, când mergeați cu bunicii la spectacolele de muzică populară și stăteați pe marginea de piatră, sunt acum înalți și bogați. Se revarsă în-afara spațiului cu pământ, dar o toaletare profesionistă sigur le poate da o formă plăcută ochiului.Porțile laterale, pe unde ieșea lumea puhoi de la spectacol, râzând și cu sufletele pline de chef de viață, sunt acum ruginite, completând peisajul sinistru.Sunt voci în oraș care spun că soarta Teatrului de Vară Soveja a fost pecetluită odată cu ridicarea mall-ului din vecinătate și că este o chestiune de timp până când grădina de spectacole va fi demolată, terenul aflându-se în proprietatea investitorilor de la centrul comercial.Zvonurile sunt însă infirmate de Marius Horia Țuțuianu, președintele Consiliului Județean Constanța, instituție care are în administrare teatrul.„Nu este nimic adevărat privitor la terenul pe care se află Teatrul de Vară”, ne-a declarat acesta, în cursul zilei de ieri.La rândul său, Mirela Matichescu, administratorul județului, a precizat, pentru „Cuget Liber”: „Teatrul este în patrimoniul Consiliului Județean Constanța. Noi încercăm să identificăm surse de finanțare pentru reabilitarea grădinii de vară, pentru că, din păcate, pe fonduri europene nu există axe care să vizeze astfel de lucrări. Pregătim o documentație pe care intenționăm să o depunem la Compania Națională de Investiții, care să sprijine demersurile pentru reabilitarea grădinii. Parcarea din fața teatrului va fi refăcută, vor fi amenajate trotuare, dar atunci când se va stabili concret proiectul de reabilitare. Deocamdată, clădirea este în conservare și avem pază permanentă pentru a nu fi distrusă și mai mult. Căutăm permanent surse de finanțare. Aceasta este una din prioritățile președintelui Consiliului Județean Constanța”.