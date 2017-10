85 de copii din orfelinate vor avea o familie de Crăciun

De Crăciun, fiecare se reunește cu familia, în atmosfera caldă și primitoare de acasă. Cei mai mulți copii din centrele de plasament din Constanța nu au rude care să-i primească cu brațele deschise, cu o masă caldă și cadouri sub brad. De aceea, acești copii pot fi luați acasă de constănțenii dornici să le ofere, măcar pentru câteva zile, căldura unei familii. Roxana Onea, purtătorul de cuvânt al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, ne-a declarat că 75 de familii din județul Constanța vor lua acasă 85 de copii din unitățile protejate. „Sunt familii care vor lua și câte doi copii, o doamnă va lua acasă patru copii. Sunt familii din întreg județul: multe din Constanța, dar și din Medgidia, Mangalia, Conacu, Agigea etc. Cel mai mic copilaș care va pleca la o familie are trei anișori, iar cei mai mari în jur de 14 - 16 ani”, a explicat reprezentantul DGASPC.