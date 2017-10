80% din clădirile din Peninsulă sunt în pericol de prăbuşire

80% din clădirile din Peninsulă sunt în pericol de prăbușire

Conducerea Inspectoratului de Stat în Construcții Constanța a prezentat, ieri, în cadrul unei conferințe de presă, prioritățile instituției pentru anul 2011. Astfel, potrivit directorului Christian Gigi Chiru, inspectorii în construcții vor urmări, la anul, situația străzii Traian, a tunelului CFR de la gară, reabilitarea cartierului Peninsula, a podului IPMC și Cumpenei, a falezelor dintre Poarta 1 și Poarta 6, din Eforie, Olimp, Cap Aurora și Venus. Referitor la Zona Peninsulară, Gigi Chiru a salutat campania demarată de ziarul „Cuget Liber”, prin care se dorește declararea cartierului rezervație arheologică și turistică, pentru a o salva de la ruinare. El a subliniat că acestei zone trebuie să îi fie redată strălucirea pe care o merită. Iar printre primii pași se numără consolidarea și reabilitarea construcțiilor. Doar patru clădiri sunt propuse pentru reabilitare Până în prezent, inspectorii în con-strucții au identificat 124 de clădiri din Zona Peninsulară care „prezintă niveluri insuficiente de protecție la acțiuni seismice, degradări sau avarii în urma unor acțiuni seismice”. Sunt însă mult mai multe. „Cred că 80% din construcțiile din Peninsulă necesită expertizări, să nu spun neapărat intervenții, asta urmează să o spună experții”, a afirmat directorul Gigi Chiru. Aceste clădiri sunt vulnerabile și nu vor rămâne în picioare la un cutremur puternic. Legislația permite expertizarea lor și realizarea de propu-neri pentru reabilitarea lor, pe banii statului, pentru a fi puse în siguran-ță, atât construcțiile, cât și populația. Cu toate acestea, până la ora actuală, doar 4 din cele 124 de clădiri au fost cuprinse pe lista întocmită de Consiliul Județean Constanța, care are responsabilitatea întocmirii și transmiterii ei către Guvern. Este vorba de clădirile de pe B-dul Tomis, nr. 13, de pe strada Callatis, nr. 31, de pe strada Nicolae Titulescu, nr. 13 și strada Traian, nr. 25. În opinia directorului ISC, ar fi trebuit cuprinse toate clădirile. „Nu trebuie să aibă ei bani (n.r. Consiliul Județean). Ei trebuie să le identifice, să le propună Guvernului spre expertizare și pentru obținerea finanțărilor”, a subliniat Chiru. Proprietarii, somați să facă reparații Inspectoratul de Stat în Construcții are, la rândul său, pârghii pentru a grăbi reabilitarea zonei. Drept pentru care, în 2011, se va recurge la aceste pârghii. „Intenția mea este să identific proprietarii, să le pun în vedere că trebuie să intervină, să-i somăm, dacă este cazul, să obțină finanțări și să consolideze clădirile. În caz contrar, vor fi sancționați, iar amenzile sunt destul de mari. Scopul nu este însă să le dăm amenzi, ci să-i identificăm. Cele mai multe clădiri, din câte am constatat, fie sunt în proprietatea RAEDPP-ului, fie au proprietate mixtă. Trebuie să se intervină. Cu toții ne dorim un cartier, o zonă reprezentativă, dar până acum situația a trenat. Vom pune presiune pe proprietari și deținătorii de rețele ca într-un an sau doi să ia măsuri. (…) Ce s-a întâmplat până acum este un haos total, parcă cineva își dorește să dispară Peninsula de pe hartă”, a declarat directorul inspectoratului. Totodată, până la 1 februarie 2011, reprezentanții SC RAJA SA vor trebui să transmită inspec-toratului cât de extinsă este rețeaua de alimentare cu apă care trebuie reabilitată și când se vor lua măsuri. Ce trebuie reparat în Peninsulă Din estimările inspectorilor în construcții, trebuie consolidate 124 de clădiri, 8,15 kilometri de carosabil, peste 26.000 de mp de trotuar și aproape 20.000 de mp de borduri degradate.