8 cele mai bine vândute parfumuri pentru femei din lume

De la Chanel, la Calvin Klein și Yves Saint Laurent, casele de modă sau parfumeriile au creat mereu parfumuri care au devenit favoritele clienților. Vânzările de parfumuri sunt în creștere. Potrivit producătorului elvețian de parfum Firmenich, cea mai mare companie privată din lume în domeniu și responsabilă cu producția de parfumuri precum Black Opium al lui Yves Saint Laurent sau CK One al lui Calvin Klein, doar în primele șase luni ale anului 2021 a existat o creștere accelerată a veniturilor, care au crescut cu 39% față de creșterea de 9% în anul precedent. Iată care sunt 8 cele mai bine vândute parfumuri pentru femei.Lansat pentru prima oară în 1921, Chanel N°5 este unul dintre cele mai bine vândute parfumuri din lume. Nasul din spatele primei variante de Chanel a fost Ernest Beaux, iar provocarea lui a fost să creeze un parfum care „miroase ca o femeie”. Aceasta a fost dorința lui Coco Chanel. O nouă interpretare a celebrului parfum a fost lansată în 1986 și creată de către Jaques Polges.Lansat în 1985, acest parfum misterios și magnetic, cu o aromă îmbătătoare, a devenit unul dintre cele mai bine vândute parfumuri franceze din toate timpurile. În ciuda diferitelor versiuni care au fost făcute ale acestuia și care au obținut o recunoaștere pe scară largă a consumatorilor, parfumul Poison original rămâne cel preferat.Angel de Thierry Mugler este un parfum lansat în 1992, creat de către Olivier Cresp și Yves de Chirin. Notele de vârf sunt de vată de zahăr, cocos, frunză de coacăz, pepene galben, iasomie, bergamotă, ananas și mandarine. Notele de mijloc sunt de miere, coacăze roșii, mure, prune, caise, piersici, iasomie, orhidee, nucșoară, trandafir, lăcrămioare și chimen. Notele de bază sunt de paciuli, ciocolată, caramel, vanilie, boabe de tonka, chihlimbar, mosc și lemn de santal. Este un parfum dulce, senzual, potrivit pentru femeile care caută ceva diferit și special.Considerat primul parfum unisex modern, CK One de Calvin Klein este o gură de aer proaspăt pentru industrie. A fost lansat în 1994, iar de atunci a devenit parfumul preferat a multor persoane. În spatele acestui parfum al Calvin Klein se află Alberto Morillas și Harry Fremont. Notele de vârf sunt de lămâie, note verzi, bergamotă, ananas, mandarine, cardamom și papaya. Notele de mojiloc sunt de lăcrămioare, iasomie, violete, nucșoară, trandafir, rădăcină de iris și frezie. Notele de bază sunt note verzi, mosc, cedru, lemn de santal, mușchi de stejar, ceai verde și chihlimbar.Primul parfum Opium al Yves Saint Laurent a fost lansat în 1977, fiind creat de Jean Amic, Jean-Louis Sieuzac și Raymond Chaillan. Era un parfum complex, cu note calde, condimentate, aromate. În 2009, parfumul a fost reinventat, într-un flacon nou, cel cunoscut și utilizat și pentru celelalte alternative ale parfumurilor Opium. Notele de vârf sunt de mandarine, bergamotă și lăcrămioare. Notele de mijloc sunt de mir și iasomie, iar notele de bază sunt de opoponax, chihlimbar, paciuli și vanilie.Probabil unul dintre cele mai bine vândute parfumuri Guerlain, pe lângă Shalimar, un parfum cu istorie lungă, La petite robe noir de Guerlain a fost lansat în 2012. Prima oară, parfumul a fost lansat în ediție limitată în 2009, iar apoi în 2011. Ulterior, Guerlain a decis să facă parfumul disponibil publicului larg. Notele de vârf sunt de vișine, migdale, fructe de pădure roșii și bergamotă. Notele de mijloc sunt de lemn dulce, trandafir, ceai și trandafir. Notele de bază sunt de vanilie, anise, boabe de tonka, paciuli și iris.Cu o istorie îndelungată în lumea modei și a parfumurilor, Casa Dior are în J'Adore, lansat în 1999, unul dintre cele mai bine vândute parfumuri florale fructate din lume datorită aromei sale elegante și sofisticate care exaltă feminitatea și senzualitatea femeilor. Este un parfum modern, glamour, extrem de popular. Este floral, fructat, dulce, dar proaspăt, acvatic și citric. Un parfum de care greu de saturi.Acesta este parfumul preferat al ducesei de Sussex, Megan Markle, un parfum unisex, aromatic, marin. A fost lansat în 2014 și conține exact ce spune și numele său: sare de mare, salvie, grapefruit, alge și ambretta. Acest parfum surprinde aroma aerului mării, cu sarea și nisipul său. Este o combinație complexă de lemn și mare, în esență. Celor care îl poartă le oferă o stare de libertate, de natural, ca o evadare în natură. Ce este interesant la acest parfum, și la parfumurile Jo Malone în general, este că pot fi combinate cu alte parfumuri pentru a obține o nouă aromă specială, unică și pe gustul fiecăruia.