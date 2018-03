70,5% dintre români susțin că au o sănătate bună

În rândul statelor membre, cea mai mare pondere a populației cu vârsta de peste 16 ani care apreciază că are o stare a sănătății foarte bună și bună s-a înregistrat în Irlanda (82,8%), Cipru (78,7%), Olanda (75,9%), Suedia (75,1%), Grecia (74%), Belgia (73,7%), Malta (72,9%) și Spania (72,5%).În urma României se situează țări precum Franța, Germania, Slovenia și Cehia unde ponderea populației cu vârsta de peste 16 ani care apreciază că are o stare a sănătății foarte bună și bună este mai mică decât media din UE.Pe de altă parte, în 2016, mai puțin de o zecime (8,8%) dintre persoanele cu vârsta de peste 16 ani care trăiesc în UE au apreciat că au o stare a sănătății proastă sau foarte proastă, România fiind sub media din UE, doar 7,2% dintre românii cu vârsta de peste 16 ani apreciind că au o stare a sănătății proastă sau foarte proastă. Țările membre cu cea mai mare pondere a persoanelor cu vârsta de peste 16 ani care au apreciat că au o stare a sănătății proastă sau foarte proastă sunt Croația (18,7%), Lituania (16,9%), Portugalia (15,9%), Letonia (15,6%), Estonia (14,4%), Polonia (13,6%) și Ungaria (13,2%).