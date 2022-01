7 obiceiuri de implementat acum pentru a trăi mai mult și mai bine

Cercetează-ți strămoșii





Dacă te-ai hotărât că vrei să ai viața lungă și de calitate, atunci este timpul să începi să implementezi obiceiuri noi de pe acum. Obiceiuri care țin de sănătate și de prevenție.Unele cercetări se axează zilnic pe metode de prelungire a vieții. Unele dintre ele sunt demonstrate deja iar altele urmează, cu siguranță să fie descoperite.Iată care sunt cele mai importante 7 obiceiuri pe care să le implementezi de acum pentru a avea o viață lună, o bătrânețe frumoasă și o calitatea a vieții cât mai bună, în viitor.Genealogia are un rol important în viața ta și mai ales în sănătatea ta.O mică cercetare în domeniul sănătății unde să pui întrebări despre felul cum au îmbătrânit, ce fel de boli au apărut pe parcurs și chiar care au fost principalele cauze ale mortalității strămoșilor tăi direcți, te poate ajuta să previi multe dintre ele.Poți identifica dacă au exista probleme cu tensiunea arterială, colesterolul, nivelul de vitamina D etc.Beneficiile unei plimbări și a mersului pe jos au fost demonstrate științific. Mersul pe jos se leagă de o memorie mai bună, de o stare de sănătate excelentă dar și de o viață lungă.Însă pentru a te asigura că îți pui cu adevărat corpul în mișcare și aduci cel mai bun aport de energie și vitalitate pentru corpul tău atunci când mergi, grăbește ritmul. Acesta ar trebui să dureze cel puțin 30 de minute pe zi și să îți modifice ritmul respirației.În acest fel vei știi că mișcarea a fost cu adevărat eficientă și benefică. Iar noile cercetări din domeniu arată că oamenii care fac mișcare la primele ore ale dimineții au predispozița de a lua decizii mult mai bune în timpul zilei.Fastingul sau postul intermitent și postul cu apă au devenit unele dintre recomandările pe care inclusiv oamenii de specialite le recomandă.Corpul nostru s-a adaptat la felul în care noi îi furnizăm mâncare fără a face o pauză suficientă între mese. Însă acesta funcționează mult mai bine dacă are parte de aceste pauze.Strămoșii noștri mâncau ultima masă la apusul soarelui și nu mâncau alte gustări în afară de mic dejun și prânz.Așadar un post intermitent de 8 - 12 ore sau post cu apă pentru o zi, nu doar că îți detoxifică corpul și te ajută să îți menții greutatea dar este recomandat și pentru longevitatea vieții.Adaptează-l în funcție de preferințele tale și bucură-te de beneficiile lui, atât acum cât și peste ani.Deși ai impresia că ai capacitatea de a învăța doar cât ești tânăr, te înșeli. Creierul construiește sinapse noi la orice vârstă. Însă acest lucru funcționează cu adevărat doar atunci când este repetat în mod constant.Creierul iubește noutatea și se plafonează dacă nu îl pui la muncă. Din acest motiv cititul, jocurile, activitățile noi, discuțiile și socializarea sunt încurajate și implementate și în azil de batrani Casa Nur Dumbravita , pentru a menține o memorie cât mai bună pe termen lung și o stare de bine constantă.Nu degeaba se numește ”pui de somn”. Un somn în timpul zilei, care să fie cu adevărat eficient și care să îți aducă energie trebuie să aibă o durată de maxim 30 de minute.Cercetările au arătat că piloții care obișnuiau să se odihnească 30 de minute aveau performanțe mult mai bune și o vigilență crescută după somn.Dacă somnul din timpul zilei durează mai mult de jumătate de oră, acesta poate deveni dăunător.Mediul în care trăim a devenit din ce în ce mai poluat iar acesta este una dintre cele mai mari cauze ale îmbătrânirii și bolilor de inimă, plămâni, demență, diabet sau hipertensiune.Cu toate că evitarea totală a poluării este imposibilă, caută totuși metode prin care să o eviți, cel puțin pentru perioade scurte.Ieșirile în natură, evitarea petrecerii timpului în trafic și dietele sănătoase pot ajuta mult în detoxifierea organismului.Înconjoară-te cât mai mult de copaci și plante verzi, acasă sau în curtea ta, penru a avea parte de un aer mai oxigenat.Și singurătatea este unul dintre factorii declanșatori ai diverselor bolil, la nivel mondial.Cercetările arată că izolarea de oameni și de socializare se leagă de boli precum demență, boli de inimă, accident vascular, depresie și un risc ridicat de a muri.Cu toate acestea, prietenii trebuie aleși cu grijă, iar calitatea oamenilor cu care ne înconjurăm ne poate aduce beneficii, ne pot stimula și ajuta în a ne menține o persepectivă pozitiă asupra vieții.În plus, sentimentul de a-i ajuta pe ceilalți ne face să ne simțim utili, ceea ce crește mult media de viață.