7 motive pentru care sa incerci o bicicleta de fitness acasa

Ştire online publicată Miercuri, 25 Aprilie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Nu esti multumit de modul in care arati si de stilul de viata pe care-l ai? Iti doresti un trup mai tonifiat, mai putine kilograme, o stare psihica si o conditie fizica mai buna? In cazul acesta, antrenamentele cardio efectuate pe o bicicleta de fitness te pot ajuta sa imbunatatesti in mod remarcabil toate aceste aspecte! Iar daca nu ai suficient timp pentru a merge la sala de sport in fiecare zi, poti apela la o bicicleta pentru acasa, pe care sa o folosesti la discretie, in confortul propriei locuinte.In acest sens, iti recomandam sa vizitezi site-ul Sport-Mag.ro , de unde poti achizitiona aparate de fitness pentru uz casnic la preturi avantajoase!Asadar, fa-ti curaj si schimba-ti viata! Ai toate motivele pentru care sa incerci o bicicleta de fitness . Iata care sunt acestea:In urma a doar 30 de minute de pedalat in ritm moderat, poti arde aproximativ 300 de calorii! Iar cu cat vei mari intensitatea si durata antrenamentelor, cu atat mai multe kilograme vei da jos. Ce inseamna acest lucru? Ca poti slabi in timp record, in cazul in care efectuezi astfel de exercitii cardio cu regularitate, respectand totodata un regim alimentar sanatos – bogat in proteine, fibre si alimente sau lichide fara continut de zahar.Acest lucru se intampla simultan cu procesul slabirii, pe masura ce pedalezi. Astfel, bifezi doua obiective in acelasi timp. Spre exemplu, pe durata pedalarii grasimea nedorita de pe picioare dispare, iar grupele musculare aferente se dezvolta si se intaresc. Acest lucru este valabil inclusiv pentru musculatura feselor, obtinand astfel un fund bombat si cu fese ferme. Mai mult decat atat, pedalarea contribuie si la intarirea grupelor musculare de la nivelului spatelui.Asadar, acest aparat de fitness pentru acasa iti ofera posibilitatea sa te antrenezi oricand, dimineata sau seara, in functie de programul tau. Nu numai ca iti va fi mai usor sa slabesti, sa te tonifiezi sau sau te mentii in forma, ci in timpul castigat te vei si putea ocupa mai atent de alimentatia ta!Nu exista aparat de fitness mai potrivit decat acesta pentru prevenirea sendetarismului si obtinerea unui tonus fizic si a unui suflu mai bun, castigand forta si energie cu efort minim.In timp ce pedalezi, poti urmari un serial sau poti asculta muzica preferata, relaxandu-te. In felul acesta vei scapa de stresul acumulat la locul de munca, dupa o zi incarcata.In plus, aceasta contribuie la buna functionare a sistemului cardiovascular, prin intermediul a doar 30 de minute pe zi de exercitii cardio moderate.Datorita faptului ca un astfel de aparat protejeaza articulatiile in timpul antrenamentelor, elimina riscurile de accidentare si este reglabil ca dificultate, acesta poate fi folosit de catre oricine – incepatori, intermediari sau avansati.