62.166 de bătrâni constănţeni cu pensiile tăiate pentru a cârpi bugetul Sănătăţii

62.166 de bătrâni constănțeni cu pensiile tăiate pentru a cârpi bugetul Sănătății

Începând cu 1 ianuarie 2011, pensionarii cu venituri de peste 740 de lei și revoluționarii, cu excepția celor răniți, vor plăti o contribuție de 5,5% din venituri la Fondul Național Unic de Asigurări de Sănătate. La nivel național, 2.067.764 de persoane vor intra în noua categorie de contribuabili, 2.055.545 dintre aceștia fiind pensionari cu venituri de peste 740 de lei. „În județul Constanța, în prezent, 62.166 de pensionari primesc o pensie mai mare de 740 de lei și se vor încadra în cuantumul propus de Ministerul Sănătății pentru a plăti asigurare de sănătate”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, purtătorul de cuvânt al Casei Județene de Pensii și Asigurări Sociale, Kristina Mutiș. Pentru pensionarii care au un venit între 740 și 782 de lei, se va aplica un procent de contribuție mai mic, astfel încât venitul net din pensie să nu scadă sub 740 de lei. Practic, dacă un bătrân are o pensie de 741 de lei, i se va opri pentru Sănătate 1 leu, dacă are 800 de lei i se vor opri 44 de lei, iar dacă are 999 de lei, i se vor opri 54,94 de lei. „Mai au puțin și jupoaie și pielea de pe noi!” Măsura văzută ca un colac de salvare a Sănătății îi bagă în boală pe pensionarii de la gura cărora ia ministerul. Vestea că li se va tăia din pensia și-așa foarte mică i-a panicat pe mulți bătrâni. Necăjiți, disperați chiar, nu mai contenesc să își facă griji despre cum se vor descurca de la anul. „S-au scumpit toate. Căldura ne costă mai mult, așa că stăm în frig, mâncarea costă mai mult, așa că mâncăm mai puțin, acum ne mai taie și din pensii. Mai au puțin și jupoaie și pielea de pe noi”, ne-a spus supărat Ion Alexe, din Constanța. „Să dea statul pentru Sănătate. Păi, cum să ne mai taie din pensie când noi trăim de azi pe mâine? Stăm și înghețăm ca proștii, iar ei se lăfăie în Parlament. Au masă gratuită la ora 12, mașină la scară, le dau bani pentru toate cheltuielile. Nu este corect să ia tot de la noi! D-aia ne pleacă toți copiii în străinătate, aici nu mai este de trăit!”, și-a zis of-ul nea Costică Țăranu din Murfatlar. v v v Conform estimărilor, la Fondul Național Unic de Asigurări de Sănătate se vor colecta, astfel, în jur de 1,4 miliarde de lei, sumă care va fi utilizată pentru plata medicamentelor compensate (1 miliard de lei) și pentru funcționarea spitalelor (400.000 de lei). După aplicarea actului normativ, numărul celor care contribuie la asigurările de sănătate va ajunge la 8.797.028 de persoane. Însă tot mai rămân aproape tot atâția români care sunt exceptați de la plată. Este vorba despre copii, elevi și studenți, persoane cu dizabilități, dar și persoane în floarea vârstei și în putere care nu muncesc și nu au niciun venit, beneficiind astfel de servicii medicale gratuite. „Am ajuns ca la nivelul anului 2010 numărul total al persoanelor scutite de plata contribuției de asigurări sociale de sănătate să fie de 10.732.616, din 21.500.000 de persoane, cât numără populația României în prezent. Practic, avem doar 6.729.264 de plătitori de asigurări, din care aproximativ 5.000.000 de salariați”, a explicat Ministrul Sănătății, Cseke Attila.