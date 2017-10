50 de sindicalişti dobrogeni din sectorul energetic au pichetat, ieri, sediul Enel din capitală

50 de sindicaliști dobrogeni din sectorul energetic au pichetat, ieri, sediul Enel din capitală

Circa 50 de sindicaliști dobrogeni din sectorul energetic au pichetat, ieri, între orele 12,00 și 14,00, sediul Enel din București, a declarat Gheorghe Topoleanu, președintele Uniunii Sindicale a Electricienilor (USE) din cadrul Enel Distribuție Dobrogea. Nemulțumiți că nu primesc fondul de avans și promovare Printre revendicările cerute de sindicaliștii dobrogeni se numără respectarea contractului colectiv de muncă privind dotarea cu echipamente de protecție, precum și respectarea drepturilor salariale. „O altă nemulțumire a colegilor de la Enel Energie, Enel Distribuție Dobrogea, precum și Enel Servicii Comune este legată de fondul de avansare și promovare. Cei 800 de salariați ai Enel din Constanța ar fi trebuit să primească, de la 1 iulie, mai mulți bani, prin fondul de avansare și promovare, suma fiind diferită, în funcție de încadrare. Plus că nu a fost res-pectat planul de cheltuieli, nu a fost făcută aprovizionarea cu materiale pentru intervenții”, a explicat președintele USE din cadrul Enel Distribuție Dobrogea. Potrivit lui Gheorghe Topoleanu, cel mai mic salariu al unui angajat Enel este de 1.000 de lei. În cazul în care, după cele trei zile de pichetare, nu se ajunge la niciun consens, sindicaliștii din Dobrogea sunt hotărâți să nu cedeze și să urmeze formele de protest, cu posibilitatea de a se ajunge la grevă generală. Protestele continuă și astăzi Dacă ieri, sediul Enel din București a fost pichetat de sindicaliștii dobrogeni din domeniul energetic, astăzi a venit rândul celor din Muntenia să picheteze în capitală, în același interval orar. La nivel național, 600 de sindicaliști din energie au pichetat, ieri, sediile Ministerului Economiei, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), Electrica, Enel, CEZ și E.ON din București. „Cu Ministerul Economiei avem niște probleme, și anume că are niște obligații în contractele de privatizare, pe care nu le respectă. Apoi, se tergiversează internalizarea serviciilor de mentenanță și de reparații”, a declarat, pentru NewsIn, președintele Federației Univers, Adolf Mureșan. Federația Univers susține că Nuclearelectrica, Hidroelectrica cu filialele sale și Electrica să nu fie incluse în cele două companii energetice naționale, care ar rezulta în urma reorganizării sectorului energetic. De asemenea, reprezentanții Univers au precizat că există nemulțumiri și în legătură cu reorganizarea FISE Electrica Serv, care va aduce numeroase deservicii dacă nu se vor lua decizii în timp util. „Reorganizarea FISE Electrica Serv prin internalizarea SISE Muntenia Nord, SISE Transilvania Nord și SISE Transilvania Sud, în societățile comerciale de distribuție pe care le deservesc, respectiv organizarea ca societăți comerciale ale SISE Muntenia Sud, SISE Oltenia, SISE Dobrogea, SISE Banat și SISE Moldova, eventual privatizarea acestora, va avea efecte benefice în timp dacă se vor lua decizii cât mai repede”, potrivit sindicaliștilor din Federația Univers.