5.171 locuri scoase la concurs, în prima sesiune de admitere, la Universitatea „Ovidius” din Constanța

Începând de joi, 8 iulie, la Universitatea „Ovidius” din Constanța (UOC) începe sesiunea de vară a concursului de admitere pentru programele de licență și de masterat, informează rectorul instituţiei de învăţământ superior, conf. univ. dr. Dan Marcel Iliescu. Potrivit sursei citate, pentru admiterea din acest an, sunt scoase la concurs 5.171 locuri la cele 79 de programe de studii universitare de licență și 2.655 locuri pentru 60 de programe universitare de master, din cadrul facultăților.„Admiterea 2021 aduce o serie de noutăți față de anul anterior, dintre care amintim sporirea locurilor bugetate pentru studii de licență, fiind disponibile 1.400 locuri, față de 1.350 în anul 2020, în timp ce pentru masterat în sesiunea din acest an UOC oferă 700 locuri, cu 50 mai multe decât în anul precedent. De asemenea, în această sesiune cetățenii străini au posibilitatea de a se înscrie prin intermediul platformei online şi este de reţinut că am eliminat taxa de înmatriculare, iar candidații declarați admiși se pot înmatricula și online”, a declarat rectorul.