5.000 de lei ca să adopţi definitiv un delfin

5.000 de lei ca să adopți definitiv un delfin

Turiștii și constănțenii sunt așteptați sâmbătă, 11 august, pe Plaja Modern din Constanța să sărbătorească Ziua delfinului. Vor avea ocazia să participe la concursuri dedicate mediului marin, figurine în nisip și body painting. În plus, în aceeași locație, se vor putea bucura de minunatele accesorii handmade ale artiștilor constănțeni.Acțiunea este organizată de organizația nonguvernamentală „Mare Nostrum” cu prilejul Zilei Delfinului. Atracțiile evenimen-tului se așteaptă să fie cele două concursuri ce au ca tematică principală viețuitoarele din Ma-rea Neagră. Este vorba despre o competiție de figurine în nisip și un concurs de body painting, în care participanții vor fi punctați în funcție de realismul figurinelor și al desenelor, originalitatea și creativitatea autorului și, bineîn-țeles, concordanța cu tematica marină. În plus, vizitatorii vor putea face donații sau chiar vor avea posibilitatea de a „adopta” delfini, de a îi „boteza” cu numele prefe-rat și de a primi în schimbul aces-tor adopții simbolice, Certificat de Adopție personalizat. Costul unei adopții este de 100 lei pentru persoană fizică și 500 lei pentru persoanele juridice, pentru o perioadă de un an de zile. Există și posibilitatea adopției definitive pentru suma de 5.000 lei pentru persoanele fizice sau juridice. Fondurile colectate vor fi folosite de către „Mare Nostrum” pentru continuarea acțiunilor de salvare și monitorizare a delfinilor din Marea Neagră.Concurenții se pot înscrie la concursuri în aceeași zi, între orele 15,00 - 16,00. Înscrierea se va face pe categorii de vârstă, în limita a zece locuri pe categorie, astfel: categoria I - sub cinci ani, categoria a doua - 6 - 10 ani, categoria a treia - 11 - 16 ani, categoria a patra - peste 16 ani.