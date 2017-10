33.000 de români mor, anual, din cauza fumatului

Anual, fumatul ucide 33.000 de români. De altfel, pe plan mondial, aceasta este a doua cauză majoră de deces. Ieri, de Ziua Națională fără Tutun, Agenția Națională Antidrog a tras un semnal de alarmă în special în rândul tinerilor și a solicitat politicienilor și societății civile să interzică publicitatea, sponsorizarea și promovarea țigărilor. Fumatul este responsabil pentru 75% dintre infarctele la fumătorii cu vârsta sub 50 ani și pentru 30% din decesele cauzate de diferite forme de cancer. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, peste 650 de milioane de persoane pot muri anual din cauza consumului și dependenței de tutun. Persoanele care vor să renunțe la fumat se pot înscrie într-un program finanțat de Ministerul Sănătății, grație căruia primesc gratuit medicamente și consiliere psihologică. Terapia antifumat are mai multe etape. În prima fază, pacientului i se face un test pentru a verifica gradul de dependență. În cazul în care nu este dependent de nicotină, el va primi doar consiliere psihologică. În caz contrar, i se va administra un tratament. Medicamentele îl ajută să treacă peste perioada de sevraj. Pacienții se prezintă periodic la medic pentru a-și lua medicamentele și pentru a li se face teste care să arate dacă au renunțat la fumat pe perioada tratamentului. Medicii spun că tratamentul trebuie respectat potrivit duratei indicate, pentru a exista certitudinea că efectele sunt pe termen lung. Persoanele interesate se pot înscrie în program telefonând la unul dintre numerele: 0241/696.889 sau 0241/546.177.