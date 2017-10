ASP face bani pe spatele operatorilor

300 de lei pentru o sticlă cu apă de mare

Operatorii de plajă sunt nemulțumiți de faptul că Autoritatea de Sănătate Publică (ASP) Constanța îi obligă să plătească 2.500 de lei pe sezon pentru prelevarea apei de îmbăiere și a nisipului de pe sectorul de plajă închiriat. Nemulțumirea lor nu se oprește aici, ei susținând că nu li se pare normal ca, pe lângă analize, să plătească și deplasarea inspectorilor. Operatorul Vlad Perifan are închiriat un sector de plajă din Eforie Nord. Pentru că legea îl obligă, a încheiat contract cu ASP Constanța care prelevează probe de nisip și de apă. „La două săptămâni vin și iau probe de apă și nisip. Toate bune și frumoase, dar de ce să-i plătesc eu transportul până aici?”, ne spune nemulțumit operatorul. O probă de apă și nisip - 300 de lei Contractele se reînnoiesc la începerea sezon estival, fiecare operator de plajă având obligativitatea de a asigura calitatea apei și a nisipului. Nimic neobișnuit până aici. Proba de apă, de nisip, plus transportul inspectorilor ASP Constanța costă 313 lei, la două săptămâni. „Nu mi se pare normal ca eu să le asigur transportul. Ei vin cu o pungă și o sticlă, iau probă din apa de îmbăiere și nisip și pleacă, cu tot cu 300 de lei ai mei. Am auzit că analiza costă câteva zeci de lei. Stau și mă gândesc: restul până la 300 de lei este transportul? Și nu-i văd venind cu avionul!”, declară nemulțumit Vlad Perifan. Ar dori ca el să meargă să ducă probele la sediul instituției pentru a nu fi obligat să plătească și delegația angajaților ASP Constanța. Nouă puncte de monitorizare doar în Mamaia Potrivit informațiilor furnizate de un reprezentant al ASP Constanța, „atâta timp cât este stipulat în contract că operatorul trebuie să asigure transportul până la punctul de recoltare asta trebuie să facă”. Luiza Căruceru, șeful laboratorului de mediu la ASP Con-stanța, nu înțelege de ce sunt nemulțumiți operatorii de plajă că trebuie să plătească transportul, atâta timp cât Hotărârea de Guvern nr. 88/2004 prevede lucrul acesta. Potrivit aceleiași decizii, operatorul are obligativitatea de a informa turistul de calitatea apei de îmbăiere și a nisipului de pe plajă. Luiza Căruceru ne-a mai explicat că prețul transportului se împarte între toți operatorii. „În stațiunea Mamaia sunt nouă puncte de monitorizare. Într-o zi mergem la toți, așa că banii pe transport se împart, suma plătită de fiecare fiind foarte mică”, susține șeful laboratorului de mediu. Operatorii de plajă pot recolta probe de apă și nisip și le pot duce ei la analize. „Atâta timp cât laboratorul este acreditat pe apa de îmbăiere, există posibilitatea ca el să meargă în altă parte, însă laboratorul la care merge trebuie să ne comunice care este rezultatul analizelor”, relatează reprezentantul ASP Constanța. Acum, calitatea apei de îmbăiere pe litoralul românesc este bună, pe tot cordonul litoral, de la Vama Veche și până la Năvodari. „În Mamaia I, zona Tabăra Turist, Mamaia II Estival, Eforie Nord I și II, Cordon Eforie I și II și Costinești, calitatea apei de îmbăiere este excelentă. În restul zonelor este bună”, ne-a spus Luiza Căruceru.