3 modele de balerini din piele de care te vei îndrăgosti de la prima vedere

Ştire online publicată Vineri, 16 Martie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Sezonul acesta ne propune o mulțime de trenduri care mai de care mai tentante. Iată 3 modele de balerini din piele pe care sigur îi vei îndrăgi de la prima vedere.Unul dintre trendurile cheie ale acestui sezon sunt detaliile supradimensionate. Poartă o pereche de balerini din piele cu funde stilizate și sigur vei ieși din anonimat. AnaFashion, unul dintre cele mai cunoscute magazine online de încălțăminte realizată la comandă, ne propune un model îndrăzneț. O pereche de balerini din piele de culoare albastru electric este o alegere sigură, cu care nu ai cum să dai greș. Desigur, dacă te încaântă acest model, poți să optezi pentru orice alt tip de tip de piele îți dorești.Știi și tu cum e – vara parcă ți-ai dori să nu porți nimic și să te expui în toată splendoarea sub razele soarelui. Desigur, acest lucru nu este posibil, dar putem să apelam la câteva trucuri. Poartă o pereche de balerini cu decupaje cât mai proeminente și nici nu vei simți ca ești încălțată.De exemplu, alege o pereche de balerini cu vârful ascuțit și vei reuși să bifezi două lucruri în același timp – comoditate și un design foarte actual. Această pereche de balerini este realizată din piele întoarsă și piele box și este disponibilă pe site-ul AnaFashion la prețul de 250 RON.Sezonul acesta se poartă pastelurile sub orice formă. Bucură-te de nota romantică pe care ți-o oferă aceste nuanțe incredibil de diafane. Poartă o pereche de balerini din piele în nuanțe pastelate și îți asiguri un look foarte rafinat și elegant. Alege rochii vaporoase, care să susțină aceastaă estetică, genți din paie și pălării supradimensionate și vei obține un look foarte actual. Poți să porți acești balerini din piele atât la birou, cât și la o întâlnire cu cele mai bune prietene, într-o plimbare prin parc sau la shopping.Toți acești balerini din piele se află pe site-ul AnaFashion , magazin ce realizează încălțămintea la comandă. Descoperă întreaga colecție disponibilă pe site și alege modelele care ți se potrivesc atât din perspectiva calapod ului, cât și a modelului. Consultă catalogul de mostre de piele și decide-te cum vrei să arate noii tăi balerini. Indiferent că ești o fire extravagantă sau clasică, sigur vei găsi un model pe care să ți-l dorești în propria garderobă!