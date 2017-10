3.000 de copii au fost abuzaţi în primele trei luni ale anului

3.000 de copii au fost abuzați în primele trei luni ale anului

Ştire online publicată Vineri, 17 Octombrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Potrivit ultimelor statistici ale Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului, aproape 3.000 de copii au fost abuzați, neglijați sau exploatați în primele trei luni ale acestui an. Asta în condițiile în care în anul trecut s-au înregistrat aproape 10.000 de cazuri, iar cele mai multe au avut loc în mediul rural. Ultimul caz a fost descoperit pe 11 octombrie. Atunci, un copil de șapte ani din Botoșani a fost torturat de mama lui și de concubin. Băiatul a fost ars cu lumânarea și dat cu capul de pereți. În plus corpul băiatului era plin de vânătăi. Și bebelușii au de suferit din cauza părinților. Luna trecută, autoritățile au descoperit un bebeluș care suferea de alcoolism. Asta deoarece mama lui nu s-a putut abține de la băutură nici în timpul sarcinii, nici în timpul alăptării. În luna august a acestui an, o fetiță de opt ani din comuna argeșeană Bogați a fost bătută și violată de fratele ei vitreg. În aceeași lună, un băiețel de doar zece ani a fost snopit în bătaie de tatăl său. Copilul a fost lovit cu pumnii în figură pentru că plângea, după ce fusese mușcat de un câine.