25 de ani de voluntariat la Crucea Roşie

25 de ani de voluntariat la Crucea Roșie

Dr. Liliana Berdan este cel mai longeviv voluntar al Crucii Roșii, filiala Constanța. Ieri a fost marcată retragerea ei din activitate. Model, simbol al Crucii Roșii, voluntarul a primit, cu ocazia Zilei Mondiale a Crucii Roșii și Semilunei Roșii, diploma de recunoștință din partea tuturor voluntarilor. Liliana Berdan a intrat la Crucea Roșie în 1983, iar un an mai târziu a ieșit la pensie. A fost medic pediatru la Adamclisi, însă activitatea de medic și-a încheiat-o la Palazu Mare, după 40 de ani de muncă în domeniu. Înființarea echipei litoral, cea mai de suflet acțiune Perioada de glorie a fost, pentru voluntarul Crucii Roșii, perioada 2003 - 2007, sub conducerea lui Dumitru Toma, în prezent doar voluntar al organizației. „Am petrecut clipe minunate alături de voluntari. M-am înrădăcinat la Crucea Roșie. Cea mai de suflet acțiune la care am participat a fost montarea conturilor pe plajă, de la Năvodari și până la celălalt capăt al Litoralului. Împreună cu echipa litoral aveam grijă de corturi zi și noapte”, mărturisește Liliana Berdan. În cutii mari strângeau ajutoare care se trimiteau la Agigea, Mangalia și peste tot unde era nevoie. „Aveam o fericire în suflet când primeam la corturi, pături, haine... Nu vă pot descrie. Împreună cu domnul Toma ne-am dăruit zi lumină. Sigur că aveam scheletul, însă perioada 2003 - 2007 a fost cea mai fructuoasă ca realizări”, ne spune femeia. În perioada mai sus menționată, voluntarul a avut de toate: glorie, bani, relații. Liliana Berdan ne povestește cum a primit Crucea Roșie o barcă cu motor de la norvegieni și cum voluntarii stăteau în față la policlinica din Mamaia pentru a interveni cu promptitudine la orice oră. „Nu aș mai pleca de la Crucea Roșie” Modestă, plină de viață, pusă pe șotii, demnă de luat ca exemplu, femeia s-a dăruit zi și noapte unor cauze nobile. În măsura în care a putut a fost alături de săraci, copii, necăjiți. Voluntarul îi îndeamnă pe tineri să pună suflet în acțiunea de voluntariat, mai ales că satisfacțiile sunt extraordinare: „Seara, când te culci și când te gândești că ai trimis un pachet la un om necăjit ai o satisfacție enormă. Este atâta dăruire, sunt atâtea idei, posibilități pentru a ajuta un suflet…așa de multe poți să faci, că nici acum nu aș mai pleca de la Crucea Roșie”. Este mulțumită că atunci când pune capul pe pernă are sentimentul de mulțumire că a făcut un bine omului. Boala a făcut-o să ia decizia de a renunța la voluntariat. Ultima acțiune la care a participat femeia a fost „Sanitarii pricepuți”, anul trecut, însă se plânge pentru că a fost un fiasco total. Voluntarul povestește că în perioada în care a condus Dumitru Toma, concurenții din Constanța luau locul I la „Sanitarii pricepuți” la nivel internațional. Liliana Berdan este omul de la care ai învățat ce înseamnă Crucea Roșie, adică generozitate, grija față de aproape, ajutorarea celor aflați în suferință și disponibilitate pentru activități voluntare. Cu ocazia zilei mondiale a Crucii Roșii și a Semilunei Roșii, cel mai longeviv voluntar din Constanța s-a retras din activitate. Pentru toată contribuția adusă, pentru tot efortul depus, voluntarul a primit diploma de recunoștință din partea voluntarilor Crucii Roșii.