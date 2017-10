25.000 de femei călătoresc în fiecare an în interiorul UE pentru tratamente împotriva infertilităţii

25.000 de femei călătoresc în fiecare an în interiorul UE pentru tratamente împotriva infertilității

Circa 25.000 de europence - căsătorite sau nu - călătoresc în fiecare an între granițele Uniunii Europene pentru a se supune unui tratament de reproducere asistată, scrie în ediția de sâmbătă cotidianul spaniol El Pais, care citează un studiu realizat de grupul Fertility Counts, format din membri ai Societății Europene de Fertilitate. Fenomenul a fost numit de presă 'turism de reproducere', termen respins însă drept 'frivol' de către medici. Spania primește circa o treime din aceste 25.000 de femei, care cheltuiesc anual doar pentru tratamente aproximativ 40 de milioane de euro. Directorul Institutului Universitar Dexeus din Barcelona, Buenaventura Coroleu, susține că în Spania 's-a înregistrat o creștere importantă' a acestui tip de tratamente. Medicul spaniol a calculat că, din cele 40.000 de proceduri de fertilizare in vitro care se realizează în Spania în fiecare an, 15% și 20% sunt realizate pe paciente care provin din afara Spaniei. Altfel spus, este vorba de 6.000 până la 8.000 de femei, cărora li se adaugă și cele care optează pentru alte tehnici, cum ar fi inseminarea și donarea de ovule sau embrioni. Prima cauză a acestor 'călătorii pentru reproducere' o reprezintă varietatea legislațiilor. Într-o Uniune Europeană care tinde să unifice normele, legile privind concepția sunt, potrivit studiului, unul dintre domeniile în care există o mare diversitate, diferențele fiind imense. În timp ce în țările nordice media tratamentelor de fertilitate este de 2.200 de cazuri la un milion de locuitori, în Lituania și Letonia proporția este de mai puțin de 150 de cazuri. În acest clasament, Spania se află peste media europeană, cu circa o mie de proceduri la milionul de locuitori.