21 de ONG-uri au devenit fondatorii Coaliţiei ONG-urilor din Constanţa

21 de ONG-uri au devenit fondatorii Coaliției ONG-urilor din Constanța

Mai mulți voluntari s-au adunat, săptămâna aceasta, pentru a semna protocolul de colaborare al Coaliției ONG-urilor Constanța și pentru a desemna o echipă de coordonare. Astfel, în prima Adunare Generală a Coaliției au fost declarate membri fondatori 21 de ONG-uri și asociații din județul Constanța:1. Societatea de Explorări Oceanografice și Protecție a Mediului Marin „Oceanic-Club”2. Organizația Ecologistă Neguvernamentală Mare Nostrum3. Asociația Save the Dogs and other Animals4. Asociația pentru promovarea educației creativ-ecologice și abilităților inovative CREATIVE+5. Asociația Strategia Dezvoltării României - Regiunea Dobrogea6. Junior Chamber International Constanța (JCI Constanța)7. Asociația Ecologistă Tomis8. Asociația United Hands România9. Asociația Tomis Antidrog10. Asociația pentru cultură și educație DALI11. Asociația Psihologilor și Psihopedagogilor PROCIVITAS (APP PROCIVITAS)12. AIESEC Constanța13. Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură (CCINA)14. Asociația sportivă Sanasport15. Grup Civic Baricada Verde16. Centrul pentru Resurse Civice17. Creative Life Association18. Asociația Culturală Tomis19. Centrul Local Cercetașii Marini Constanța20. Asociația Ecowatch21. Asociația Prorural DobrogeaTot în cadrul Adunării Generale din 24 februarie au avut loc alegeri pentru o echipă de coordonare. S-au prezentat candidaturi și cei 21 de membri ai Coaliției au votat. Pentru postul de Coordonator al Coaliției ONG-urilor Constanța au fost doi candidați: Cosmin Bârzan (Centrul pentru Resurse Civice) și Ramona Leonida (JCI Constanta). Cu un număr de 14 voturi a fost desemnat Coordonator al Coaliției al doilea candidat amintit. Daniela Buda (Asociatia United Hands Romania) a fost desemnată Secretar General și au fost numiți coordonatori pe cele 7 departamente care vor face obiectul de activitate al Coalitiei.