2021, an istoric la Garda de Mediu Constanţa. „Suntem prea puţini pentru mult prea multe probleme!”

Despre activitatea instituţiei, am stat de vorbă cu comisarul şef interimar Ileana Andrei, care a subliniat efortul aproape supraomenesc al colegilor săi şi necesitatea urgentă de a fi suplimentat numărul comisarilor de mediu.-În primul rând, a fost un an cu multe controale, sesizări privitoare la gestionarea deşeurilor, la care s-au adăugat situaţiile privind transporturile de deşeuri atât pe cale rutieră, cât şi pe apă. Au fost şi două incidente, din care unul s-a soldat cu victime. În total, avem sancţiuni duble faţă de anul trecut. Până la data de 21 decembrie 2021, au fost aplicate 229 de sancţiuni, cu o valoare de 4.794.500 lei, valoarea fiind de două ori mai mare decât în 2020, an în care s-au aplicat 114 sancţiuni, totalizând 2.435.200 lei. De asemenea, în 2021, au fost realizate cu 250 de inspecţii mai multe faţă de 2020.-Până la finele lunii noiembrie 2021, am avut 156 de controale planificate, din care 43 s-au încheiat cu sancţiuni, în valoare de 625.000 lei şi o sesizare penală. În plus, am avut 900 de controale neplanificate, în urma cărora au fost aplicate 220 de sancţiuni, cu o valoare totală de 3.707.000 lei. Au fost făcute cinci propuneri de suspendare acte de reglementare şi 35 de sesizări penale. Cele mai multe controale au vizat probleme de gestionare a deşeurilor. Au fost verificate toate cele 70 de primării şi au fost aplicate 58 de sancţiuni. De asemenea, pentru neregulile identificate cu privire la modul de colectare, transport şi eliminare a deşeurilor au fost sancţionaţi patru operatori economici – cu activitate în gestionarea deşeurilor, fiind aplicate 10 sancţiuni în valoare de 50.000 lei. În prezent, toate cele 70 de primării din judeţ au contracte de salubritate cu unii dintre operatorii autorizaţi sau cu servicii proprii externalizate autorizate.-În 2021, au fost înregistrate 530 de petiţii, cele mai multe vizând probleme de gestionare a deşeurilor, dar şi referitoare la sesizarea unor mirosuri neplăcute în municipiul Constanţa sau referitoare la existenţa prafului, în zona de şantiere de construcţii. Îmbucurător este faptul că oamenii au început să sesizeze negestionarea corespunzătoare a deşeurilor. Aici este o problemă şi primarii trebuie să ia măsuri, în primul rând să educe populaţia pentru colectarea selectivă şi să asigure din fonduri proprii sau prin asociere ori prin contractul de delegare cu un terţ modalitatea de colectare selectivă, adică cele recipiente. Mesajul nostru, al comisarilor de mediu, este ca fiecare cetăţean să fie conştient de modul de gestionare a propriilor deşeuri. Acestea poluează şi ne afectează sănătatea în timp.-Într-adevăr, din ianuarie până la finele lui noiembrie 2021, au fost verificate 1390 de transferuri, din care s-au returnat 124 de containere şi autotiruri. Şi au fost făcute 29 de sesizări penale. Din păcate, suntem prea puţini pentru probleme mult prea multe. Am ajuns să lucrăm cu nouă – zece oameni. Avem deficit de personal. Din ce ştiu, sunt blocate posturile. În condiţiile în care în alte judeţe 12, chiar şi 14, 16 comisari, deşi nu au port, litoral, noi suntem doar 9 – 10. Au mai plecat, au mai ieşit la pensie şi nu au venit alţii în loc. Salariile sunt destul de mici pentru responsabilitatea pe care o are un comisar. Unul cu vechime ajunge la un salariu de 4.000 lei net, pe lună.-În perioada următoare se vor stabili punctele fixe de verificare pentru transferul de deşeuri şi atunci va trebui să relocăm şi comisarii. În fiecare punct va trebui să avem o echipă asigurată non-stop. Acest lucru înseamnă şase oameni. Dar de unde oameni? Aşteptăm normele de aplicare a hotărârii de Guvern şi vedem cum ne vom organiza.