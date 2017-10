"2016 va fi cel mai bun an de după Revoluţie pentru litoralul românesc!"

Touroperatorii români:

"2016 va fi cel mai bun an de după Revoluție pentru litoralul românesc!"

„Sezonul de vară 2016 merge foarte bine pentru litoralul românesc. Este un context întreg care ne favorizează, ținând cont și de conjunctura turistică internațională. Mai mulți români preferă să-și petreacă vacanțele în România, dar, de pe de altă parte, și mai mulți turiști de pe alte destinații aleg litoralul nostru. În plus, mai mulți turiști români au optat pentru servicii all inclusive, înainte alegând Bulgaria și alte destinații. Motivul? Prețuri similare, ajung mai repede la destinație și, nu în ultimul rând, se simt ca acasă”, subliniază Aurelian Marin, directorul unuia dintre cei mai mari touroperatori de pe litoralul românesc.Mai mult all inclusive și facilități suplimentareÎn acest an, sunt 2.000 de camere în plus pe sistem all inclusive, totalul fiind de 5.000. La ora actuală, litoralul românesc are 22 de hoteluri all inclusive, din Năvodari până la sudul litoralului, în acest an încă șase hoteluri adoptând acest sistem.Multe hoteluri au adus facilități suplimentare pentru turiști, precum piscine, locuri de joacă, animație. Potrivit consultanților „Paradis Vacanțe de Vis”, din acest motiv, unele hoteluri au recurs la ușoare creșteri de tarife justificate, iar altele au păstrat tarifele, pentru a atrage și mai mulți turiști.„Parcul de aventură Paradis Land din Neptun și Aqua Park-ul din Eforie Nord sunt la turație maximă, ca grad de ocupare. În momentul de față, acestea sunt mult mai solicitate de către turiști decât anul precedent”, subliniază Aurelian Marin.Acesta susține că lărgirea plajelor încă nu a influențat notabil sezonul, deoarece acest proiect nu a fost promovat foarte mult. Încă nu s-a conștientizat importanța lărgirii plajelor, atât la nivel de asociații, cât și pe partea de promovare. Turiștii vor conștientiza acest aspect la fața locului, iar de anul viitor avantajele plajelor lărgite vor fi mult popularizate.În topul stațiunilor, locul întâi este ocupat, detașat, de Mamaia, urmată de Eforie Nord și Venus.