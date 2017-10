2015, cel mai bun an al litoralului românesc. Care au fost cele mai căutate staţiuni

2015, cel mai bun an al litoralului românesc. Care au fost cele mai căutate stațiuni

Litoralul a fost plin vara aceasta. O spun și statisticile și hotelierii. Se pare că sezonul estival al lui 2015 a fost cel mai bun din ultimii șapte ani. Numărul turiștilor care au ales să-și petreacă vacanța de vară pe litoral a crescut anul acesta cu aproape 20 de procente față de 2014.„În topul stațiunilor s-au aflat, în acest an, Mamaia, Eforie și Venus. Creșterea se datorează campaniilor intense de promovare a litoralului, numărului mare de evenimente organizate în toate stațiunile, îmbunătățirii standardului serviciilor turistice oferite de hotelieri și proprietarii de structuri turistice de alimentație publică și de agrement, precum și măsurilor adoptate în ultima perioadă de către Guvern, care au avut un efect direct asupra stimulării creșterii circulației turistice în România”, se arată într-un comunicat al Asociației Litoral - Delta Dunării.Târguri, rute aeriene și mulți turiști străiniNu în ultimul rând, o contribuție semnificativă au avut-o participările la târ-gurile de turism naționale și internaționale, dar și dublarea numărului de zboruri charter Tel Aviv - Constanța, față de 2014. Aceasta a generat un volum total de 4.000 de turiști israelieni și venituri de patru milioane de dolari din pachetele de vacanță, la care se adaugă venituri de aproximativ 1,5 milioane de dolari din vânzarea de bilete la atracții, tururi și excursii locale. În plus, la aeroportul „Mihail Kogălniceanu”, au fost aduse două rute aeriene noi, cu zboruri către Milano și Londra. Nu trebuie uitat, însă, nici faptul că pe toată perioada sezonului estival 2015, piețele turistice concurente din Bulgaria, Grecia, Egipt și Tunisia au fost afectate de diferite evenimente.„Considerăm 2015 cel mai bun sezon din 2008 încoace, atunci când am avut cel mai bun an pentru turismul românesc din ultimii ani. În 2015 am promovat în premieră Mamaia, litoralul și Delta Dunării către două piețe externe pe care nu le-am mai abordat până acum, respectiv Turcia, Italia și Israel. Vom continua și în 2016 campania de promovare Mamaia Style, prin participarea la târgurile interne și internaționale, infotrip-uri și organizarea de evenimente. Ne interesează în mod special să atragem pe litoral piețele vest-europene, și in-tenționăm ca, pe lângă rutele aeriene noi ce ne-au conectat în acest an cu Londra, Milano și Tel Aviv, să atragem și zboruri și tour-operatori din Olanda și Germania”, au declarat reprezentanții Asociației Litoral - Delta Dunării.