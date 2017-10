200 de copii ţigani din România fac anual peste 19 milioane de lire în Marea Britanie

200 de copii țigani din România fac anual peste 19 milioane de lire în Marea Britanie

Ştire online publicată Luni, 10 Noiembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Circa 200 de copii țigani din România, victime ale traficanților de carne vie, câștigă în Marea Britanie peste 19 milioane de lire (cca. 23 de milioane de euro) pe an din criminalitate stradală și fraude, cea mai mare parte a banilor întorcându-se în România, scrie The Sunday Times. Copiii, care au o vârstă medie de opt ani, au fost aduși ilegal în Marea Britanie cu acceptul părinților lor. Aceștia din urmă primesc o „indemnizație de angajare” din partea traficanților. Activitățile desfășurate de această bandă, despre care poliția crede că a traficat în statele UE 1.107 copii, au fost dezvăluite parlamentarilor britanici de Max-Peter Ratzel, directorul Europol. „Toți acești copii au fost traficați în Marea Britanie special pentru a fi exploatați prin încredințarea comiterii unor delicte stradale și pentru a frauda sistemul de securitate socială al regatului”, a scris Ratzel într-o scrisoare trimisă luna trecută Comisiei pentru afaceri interne a Camerei Comunelor. „Mulți dintre părinții lor au fost complici la acest trafic, pentru că se gândeau la o cotă parte din profiturile făcute, în condițiile în care grupul de traficanți implicați se așteaptă ca acești 200 de copii să câștige până la 24 de milioane de euro (19,2 milioane de lire sterline) pe an. Există suspiciuni că majoritatea, dacă nu chiar toți acesti bani sunt trimiși înapoi în România”, spune șeful Europol. James Clappison, membru conservator al comisiei parlamentare, spune că această realitate dovedește gravitatea amenințării reprezentate de bandele est-europene. În ianuarie anul acesta, într-o investigație conexă, poliția a percheziționat 17 adrese în Slough, Berkshire, și a arestat 25 de persoane. Zece copii, mulți dintre ei cu vârsta mai mică de zece ani, au fost încredințați serviciilor sociale.