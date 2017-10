20% dintre români declară

Luni, 04 Ianuarie 2010

Doar 4% dintre românii întrebați despre „atenția” dată în spitale cred că ea nu influențează felul în care sunt tratați. Într-un procent zdrobitor, 85%, participanții la un sondaj făcut de IMAS la comanda Agenției pentru Implementarea Democrației, cred că dacă nu dau bani, nu primesc cele mai bune îngrijiri. Din acest sondaj aflăm pentru prima dată și cât declară un român că a cheltuit anul trecut, în medie, la medic: o treime spun că sub 50 de lei. 90% dintre participanții la sondaj cred despre corupția din sănătate că este o problemă fundamentală și spun că ar trebui eliminate din sistem cadrele medicale care iau mită. La ultima consultație medicală, mai puțin de un sfert din respondenți declară că au dat sub 20 de lei șpagă asistentelor sau infirmierelor, și tot mai puțin de un sfert din participanții la sondaj spun că au dat mai mult de 60 de lei medicului specialist. Cât despre banii pe care-i bagă în medie anual românii în buzunarul cadrelor medicale: 32 % spun că dau sub 50 de lei, 26 % dau între 50 și 200 de lei, în timp ce 11% spun că în plic au pus între 200 și 500 de lei. În ciuda răspunsurilor de până acum, o treime dintre participanții la sondaj spun că nu au dat niciodată șpagă la medic, iar cei care oferă bani în plic sunt la fel de vinovați ca și cei care îi primesc. Sondajul a fost făcut de IMAS pe un eșantion de 1.249 de persoane.