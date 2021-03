20 de autobuze electrice vor ajunge, anul viitor, la Constanţa

New Kopel Car Import, parte a Sixt Group Romania, a câștigat licitația de livrare a 20 de autobuze electrice BYD, de 12 metri, cu podea joasa, a 20 de stații de reîncărcare lentă şi a cinci statii de incarcare rapida, in Constanta. Contractul, cu o durata de 24 de luni de la semnare, face parte din proiectul „ Achiziție mijloace de transport public – autobuze electrice 12 metri ses, Alba Iulia, Buzău, Constanta, Ploieşti”, cod SMIS 12773. Este cea de-a doua licitație câștigată de New Kopel Car Import, după cea din Buzău unde se vor livra 9 autobuze electrice, 3 stații de încărcare rapidă şi 9 stații de încărcare lentă.







Predarea noii flote eBus fără emisii, în Constanţa, este programată pentru începutul anului 2022. Majoritatea vehiculelor vor fi construite la unitatea de producție dedicată BYD din Komárom, Ungaria.

În 2018, New Kopel Car Import a devenit importator al autobuzelor și vehiculelor electrice BYD pentru România. BYD este cel mai mare producător şi vânzător de automobile electrice şi autobuze din întreaga lume, cu peste 100.000 de vehicule electrice vândute anual.

Autobuzele electrice BYD sunt unice prin autonomia lor ridicată, capacitățile de încărcare AC, care se traduc în costuri reduse de infrastructura şi de încărcare, garanția extinsă a bateriilor şi a sistemelor, performanţele eficiente de regenerare / frânare şi autobuzele moderne de calitate.







Autobuzele BYD variază de la autobuze articulate de 8,7 metri, 10,8 metri, 12 metri, autocare de 13 metri, până la autobuze articulate de 18 metri. Cu peste 220.000 de angajați, BYD este un pionier în evoluția către un ecosistem cu emisii zero şi se bucură de o experiență de peste 20 de ani în domeniul cercetării, dezvoltării şi al producției bateriilor, fapt ce se traduce prin cea mai mare capacitate de producție a bateriei de tip fier-fosfor.