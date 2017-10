141 de cadre medicale de la cabinetele şcolare aşteaptă să treacă în subordinea primăriilor

141 de cadre medicale de la cabinetele școlare așteaptă să treacă în subordinea primăriilor

Descentralizarea în sănătate presupune, printre altele, transferul asistenților comunitari, mediatorilor și cadrelor medicale de la cabinetele școlare în grija autorităților locale. Edilii din județul Constanța sunt însă nemulțumiți de decizia Ministerului Sănătății, căci a picat într-o conjunctură nefavorabilă: nu au bani la bugetele locale nici pentru plata salariilor actualilor angajați. Prin OUG 162/2008 este reglementat transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile publice locale. Concret, la nivelul județului Constanța, 172 de cadre medicale și sociale vor trece din organigrama Direcției de Sănătate Publică (DSP) Constanța în grija primăriilor. Potrivit datelor furnizate de reprezentanții DSP Constanța este vorba de 141 de cadre medicale, dintre care 25 de medici școlari, 82 de asistenți medicali din cabinetele școlare, 17 medici stomatologi și 16 asistenți medicali din cabinetele stomatologice, care își desfășoară activitatea în Constanța, Năvodari, Mangalia, Medgidia și Cernavodă. Aceste cadre ar fi trebuit să fie preluate de primării de la 1 iulie, dar din cauza unor modificări survenite prin ordinul Ministerului Sănătății nr. 820/30.06.2009, transferul se desfășoară în aceste zile. De asemenea, primarii au preluat, prin protocol de predare - primire, 12 mediatori sanitari și 19 asistenți comunitari, care activează în Năvodari, Negru Vodă, Cernavodă, Băneasa, Hârșova și Ostrov. Nici nu refuză, dar nici nu semnează Primarii constănțeni susțin că au preluat personalul respectiv, dar nu au fonduri pentru salarii. „Noi avem un mediator sanitar pentru romi. Am semnat protocolul prin care l-am preluat, dar să vină și cu fonduri pentru salarii. Eu am mai spus: nu suntem coliba unchiului Tom, nu avem fonduri nelimitate”, ne-a declarat Tudor Nădrag, edilul local din Hârșova. O atitudine similară a avut și primarul din Băneasa, Gelu Iordache. El ne-a spus că în comuna lui lucrează doi mediatori sanitari, care au fost cuprinși în organigrama primăriei. Tocmai din cauza lipsei fondurilor pentru salarii, primărița din Cernavodă, Mariana Mircea, a cerut Direcției de Sănătate Publică (DSP) Constanța să se precizeze sursele de finanțare în protocolul de preluare a personalului. „Eu nu am semnat protocolul. Nu am refuzat, ci doar am cerut să se precizeze sursa de finanțare pentru salarii, pentru că este neclar. Cei care au întocmit protocolul ar trebui să reglementeze și acest aspect. Noi am prevăzut posturile în organigramă, dar să ni se specifice și sursa de finanțare, căci la bugetul local nu sunt fonduri”, ne-a spus edilul local. Primăria Cernavodă trebuie să preia un medic școlar, un asistent medical din cabinetul școlar și trei asistenți comunitari. Nici la Medgidia nu a fost semnat protocolul Primarul din Medgidia, Marian Iordache, susține că cei doi mediatori sanitari din localitate au fost deja preluați, dar cât privește cadrele medicale din cabinetele școlare, nu a fost informat de DSP Constanța. „Protocolul de preluare a cadrelor medicale nu l-am semnat încă. Rămâne să vedem de unde luăm banii pentru salariile lor, pentru că bugetul local este aproape epuizat. Noi, de luna viitoare, trecem la restructurări în primărie, dăm afară 35% din oameni. Nu mai avem bani pentru ajutoarele sociale, pentru persoanele cu dizabilități”, a afirmat edilul local. Ceva mai optimist a fost, pe de altă parte, șeful administrației publice din Negru Vodă, Ion Nicolin. „Trebuie să-i preluăm, pentru că avem nevoie de ei”, a afirmat primarul, deși admite că vor fi probleme cu asigurarea fondurilor pentru drepturile salariale ale mediatorilor sanitari. „Nu este nimic neclar în protocoale” Pe de altă parte, dr. Camelia Ciobotaru, director coordonator DSP Constanța, ne-a declarat că „nu este nimic neclar în protocoale”. Fondurile vor fi preluate, prin transfer, de la bugetul de stat. De altfel, în HG 56/2009, privind normele metodologice de aplicare a OUG 162/2008 se menționează că „ansamblul de atribuții și competențe transferate către autoritățile administrației publice locale sunt: asistența medicală comunitară, asistența medicală desfășurată în unitățile de învățământ, finanțarea cheltuielilor de personal aferente medicilor și asistenților medicali, precum și cheltuielile cu medicamentele și materialele sanitare din unitățile de asistență medico-socială. (…) În vederea exercitării atribuțiilor și competențelor, se vor asigura transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, din bugetul Ministerului Sănătății”.