122 de ani de balneologie românească. Eveniment ştiinţific de anvergură, la Sanatoriul Techirghiol

Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol, împreună cu Universitatea “Ovidius” Constanţa organizează conferinţa aniversară ce are ca temă „Abordarea multidisciplinară în recuperarea pacientului cu deficit senzorio-neuro-mio-artro-kinetic”.„Conferinţa de anul acesta reflectă o strânsă colaborare între Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol, Hands with Heart Foundation şi The Wellbeing Plant Foundation. Împreună cu reprezentanţii celor două fundaţii, Jorge Aranda, preşedintele Hands with Heart Foundation, şi Koncha Pinos-Pey, directorul şi fondatorul The Wellbeing Planet Foundation, se pun bazele unui parteneriat pe termen lung, dezvoltat pe trei direcţii principale: ajutorarea copiilor cu dizabilităţi şi a familiilor lor, suport educativ pentru corpul medical şi direcţii de cercetare în domeniul reabilitării neurologice integrative, neurofiziologice şi neurodiversitate, fiind deja desfăşurate activităţi lunare de voluntariat în cadrul Secţiei de Recuperare Medicală Neuropsihomotorie din cadrul sanatoriului”, explică managerul Sanatoriului Techirghiol, dr. Elena Roxana Ţucmeanu.Programul ştiinţific al manifestării va oferi prilejul de a descoperi noutăţile legate de rolul şi importanţa unui tratament de recuperare medicală complex, care îmbină metodele tradiţionale cu perspectiva noilor tehnologii. Evenimentul va fi realizat, în premieră pentru sanatoriu, în variantă hibridă, fiind asigurată atât prezenţa în mediul online, cât şi cea fizică, la sediul central al instituţiei.Deschiderea oficială a lucrărilor a avut loc joi, 12 august, începând cu ora 17.00, iar în celelalte două zile ale conferinţei vor fi dezbătute, pe sesiuni, lucrări cu profil medical pe diverse arii tematice derivate din tema principală.„A devenit o tradiţie ca Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol să organizeze evenimente ştiinţifice de anvergură, cu participarea unor importante categorii de invitaţi din mediul sanitar românesc şi străin, un minunat prilej de a marca jubileul a 122 de ani de balneologie românească la Techirghiol printr-o conferinţă naţională, cu participare internaţională”, mai precizează dr. Elena Roxana Ţucmeanu. (A.P.)