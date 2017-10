12.000 oameni au cerut Google să fie ŞTERŞI de pe internet

12.000 oameni au cerut Google să fie ȘTERȘI de pe internet

Ştire online publicată Duminică, 01 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Google a anuntat ca a primit, in numai 24 de ore, peste 12.000 de cereri din partea unor cetateni ai Uniunii Europene, pentru a le sterge unele date care apar pe motorul de cautare.Cu alte cuvinte, daca aveti fotografii, informatii sau alte activitati care doriti sa nu mai apara in cautarile Google, acum puteti sa scapati de ele, relatează GadgetReport.roServiciul Google a fost lansat special pentru cetatenii UE, urmare a unei decizii luate recent de Curtea Europeana de Justitie care acorda dreptul de «a fi uitat» pe cel mai important motor de cautare de pe internet.Pentru a putea fi sterse datele care nu mai doriti sa apara in cautarile Google, trebuie sa completati o cerere speciala, insotita de o fotografie.