11.11.2011 - Ziua marilor schimbări

Există foarte multe teorii legate de semnificația numerologică a zilei de astăzi, iar oamenii le interpretează în diferite feluri. Specialiștii au mai multe ipoteze, de la trezirea conștiinței umane, până la ideea că va veni sfârșitul lumii. Ziua a 11-a din luna a 11-a provoacă agitație în fiecare an, datorită asocierii cu diverse evenimente neobișnuite. Mai mult, datele calendaristice simetrice, cum este și data de astăzi, stârnesc de fiecare dată controverse și uneori chiar panică. Anul acesta însă, data conține încă un număr 11, iar numerologii și astrologii sunt de părere că alinierea atât de rară a acestor numere produce o vibrație anume.O zi încărcată de vibrații puterniceViața, materia și spațiul ce ne înconjoară reprezintă o sursă de energie vibrantă sau în mișcare. Vibrațiile puternice trezesc unele trăiri în oameni, nevăzute și neștiute chiar de ei, cum ar fi sentimentele sau starea spirituală. În aparență, data de 11 noiembrie 2011 semnifică doar o anumită zi, o lună și un anumit an. Cu toate acestea, există aspecte pe care nu le luăm în considerare. „Nu este vorba despre vreo semnificație specială care să ne transmită un avertisment aparte. Pur și simplu, această zi este încărcată foarte puternic de vibrația unui număr, ceea ce înseamnă că energiile noastre se concentrează într-o anumită direcție”, a explicat Valeriu Pănoiu, astrolog și numerolog, prin intermediul site-ului www.astrocafe.ro. Azi ieșim din tipareExistă, totuși un sâmbure de adevăr în teoriile vehiculate prin inter-mediul internetului, dar nu este vorba despre sfârșitul lumii, ci mai degrabă despre o schimbare a conștiinței umane. Valeriu Pănoiu a menționat că încărcătura energetică de pe 11 noiembrie ne poate face să reacționăm mai ciudat decât în mod normal. „Data de astăzi este cel mai bun moment să arătăm o altă față a noastră, să fim altfel decât i-am obișnuit pe ceilalți. Aceste ener-gii ne fac să fim mai nonconformiști și mai nesupuși, să dorim să ieșim din norme și tipare”. În altă ordine de idei, ziua de astăzi este o zi bună să punem punctul pe „I” în relațiile cu cei din jur și să renunțăm la dependența de anumite persoane. Cât de des ne afectează vibrațiile?Numerologul Valeriu Pănoiu a afirmat că ce se întâmplă astăzi nu este cu nimic special față de ce se va întâmpla, de exemplu, pe 20.11.2011, o zi cu aceeași vibrație numerologică. „Dacă adunăm cifrele acestei date, obținem rezultatul 8, număr ce ridică atenția asupra unor probleme de sănătate de care trebuie să ne îngrijim”. În plus, încărcătura energetică a numărului poate afecta și seriozitatea noastră la locul de muncă. Valeriu Pănoiu spune că „această vibrație se repetă la fiecare nouă zile, prin urmare 11 noiembrie 2011 nu adu-ce nimic ieșit din comun, în afara faptului că dirijează atenția colectivă spre energiile numerelor 2, 8 și 11". 11.11.11 în lumeLa nivel global, mii de persoane participă, astăzi, la diverse evenimente, ceremonii sau dan-suri, iar rețelele de socializare sunt bombardate de pagini consacrate zilei de 11 noiembrie 2011. Până și persoanele implicate în mișcarea „Occupy” au creat mai multe evenimente pe Facebook prin intermediul cărora fac un apella bunul simț al oamenilor și la nevoia de schimbare a societății. Tot la această dată, membrii mai multor organizații non-profit desfășoară evenimente de natură spirituală, cum ar fi meditația colectivă.