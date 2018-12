10 informații utile și interesante despre certificat energetic

Atunci când se tranzacționează o locuință există o mulțime de obligații pe care le are atât vânzătorul, cât și cumpărătorul acestui imobil. Una dintre obligații cade pe umerii vânzătorului și este redactarea. Prezent în România de câțiva ani, acest certificat are un rol extrem de important pentru societatea în care trăim: acela de a micșora consumul de energie și în același timp de a micșora poluarea.Misiunea este una foarte grea, însă nu imposibilă, dacă toți oamenii țin cont de câteva detalii și își modernizează corect locuințele.Pentru că documentul este destul de nou și destul de controversat, ne-am gândit să facem o listă cu 10 informații utile despre el, pe care orice proprietar ar trebui să le cunoască.Informații despre certificatul energetic pe care nu le știai1.. În România există peste 1800 de auditori energetici atestați și toți pot fi găsiți pe site-ul Ministerului Drezvoltării Regionale și Administrației Publice.2.. Acesta nu se eliberează pe loc, în condițiile în care auditorul trebuie să analizeze câteva informații despre imobil înainte de a-i da o notă.3.. Din fericire, cei care au nevoie de unnu trebuie să scoată foarte mulți bani din buzunar. Prețul documentului pentru un apartament începe de la doar 130 de lei (garsoniera) și poate sa crească la puțin peste 200 în funcție de mărimea lui (numarul de camere).4.. De fapt, este rezultatul unei directive a Uniunii Europene, prin care se dorește eficientizarea consumului de energie pe întregul continent. Poluarea este o problemă destul de mare cu care ne confruntăm în ultima vreme și pentru a putea scăpa de ea trebuie să luăm atitudine.este un prim pas către luarea de atitudine.5.. În primul rând există 7 clase de eficiență energetică, notate cu litere de la A la G, care se referă la consumul de energie pe care îl are clădirea pentru a genera un anumit nivel de confort termic. În al doilea rând, există o notă de la 1 la 100 care este dată fiecărei clădiri în funcție de factorii care contribuie la eficința ei.6.. Există câteva categorii de clădiri pentru care nu trebuie să fie redactat un certificat energetic. În primul rând, lăcașurile de cult sunt scutitee de o astfel de obligativitate. Clădirile declarate monumente sunt și ele scutite și același lucru este valabil și pentru depozite sau construcțiile independente care au până în 50 de metri pătrați etc.7.8.. Totuși, se dovedește util în orice situație. Spre exemplu, cei care doresc să afle cât consumă clădirea în care locuiesc și dacă îi pot îmbunătăți performanta energetică, se recomande să opteze pentru un certificat de performanță energetică.9.. Odată eliberat,este valabil 10 ani, atâta vreme cât nu intervin schimbări majore asupra eficienței energetice a clădirii.10., o clasă energetică superioară sporind valoarea imobilului.