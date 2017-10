10-15 constănţeni, diagnosticaţi zilnic cu cancer. Medicii sunt îngroziţi

2

De ce?

In loc sa descurajeze traficul care este un factor grav de poluare, administratia arunca banii in sensuri giratorii. De ce nu introducem sensuri unice, de ce nu modernizam transportul public, de ce nu introducem taxe mari la parcarile din centru, de ce nu incurajam mersul pe bicicleta, de ce incurajam badarania si permitem inmatricularea tuturor vechiturilor, de ce ne bagam in pamant copiii? De ce am ajuns groapa de gunoi a Europei?