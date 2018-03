1 martie, singura zi cu soare din săptămână. De mâine, revin ninsorile

Ştire online publicată Joi, 01 Martie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Soare generos, promit astăzi meteorologii, însă, nu vă lăsați păcăliți! Va fi foarte frig pentru o zi de 1 Martie. Meteorologii anunță din nou ninsori din această noapte, ceea este o veste bună pentru cei ce vor merge la munte în primul weekend al primăverii, scrie digi24.roxxxAstăzi va fi singura zi frumoasă din această săptămână. Cu toate acestea, temperaturile vor fi foarte scăzute și vor reuși să ajungă la minus 2 grade doar prin sud-vest. Tot acolo, norii se vor aduna din orele serii și vor aduce ninsori slabe care se vor extinde în tot sudul țării.În Capitală soarele va reuși să urce mercurul în termometre numai până la minus 6 grade Celsius. Apoi, în cursul nopții, va fi din nou extrem de frig și va începe să ningă slab.Codurile portocaliu și galben vor fi în vigoare până mâine seara la ora 20. Astfel, maximele de astăzi vor porni de la minus 12 grade în estul Transilvaniei și vor ajunge la cel mult minus 3 grade Celsius în sud-vest, dar la noapte, minimele vor coborî sub minus 25 de grade Celsius.Chiar și după ieșirea din vigoare a avertizărilor de ger, temperaturile vor continua să fie mult mai mici față de cele potrivite la începutul primăverii. Mâine și sâmbătă noaptea, vor fi minime de până la minus 20 de grade Celsius în nord-estul țării. În schimb, în nord-vest, ziua se vor atinge 5..6 grade cu plus în acest weekend. Înnorările vor deveni persistente și vor cădea ploi, lapoviță și ninsori în majoritatea zonelor, slabe cantitativ și care vor favoriza apariția poleiului.La munte, este o zi fără ninsori, dar după lăsarea nopții, acestea vor apărea din nou în masivele din sud-vest și din sud. Apoi, în weekend precipitațiile, ce pot fi și sub formă de lapoviță, vor mai apărea local, dar temperaturile foarte scăzute vor conserva stratul gros de zăpadă.