1.200 de şomeri constănţeni vor învăţa, în 2011, o nouă meserie

1.200 de șomeri constănțeni vor învăța, în 2011, o nouă meserie

Conducerea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Constanța a anunțat, ieri, în cadrul unei conferințe de presă, că intenționează să organizeze numeroase cursuri de formare profesională în anul care începe. În 2010, au participat la cursurile de formare profesională 417 șomeri și 19 deținuți, număr cu care Romulus Mincă, șeful AJOFM, nu se mândrește. „La formarea profesională nu am stat foarte bine, în 2010, planul era deja făcut când am preluat eu agenția”, a afirmat acesta. Pentru 2011, planurile sunt de a școlariza, într-o nouă meserie, aproximativ 1.200 de șomeri. „Vor fi organizate cursuri la AJOFM și, în plus, am încheiat protocoale de colaborare cu diverse organizații pe această temă. De asemenea, am depus trei proiecte pentru finanțare europeană, privind măsuri de stimulare a ocupării locurilor de muncă”, a adăugat Romulus Mincă. Astfel, vor fi organizate cursuri pentru agent turism, baby-sitter, barman, bucătar, cameristă, cofetar, confecționer tâmplărie aluminiu, contabil, cosmeticiană, designer pagini web, electrician, fochist, frizer, viticultor, zidar, zugrav etc.