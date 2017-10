Zmeura, medicamentul pământului

Zmeura este o sursa remarcabila de antioxidanti si fitonutrienti (antocianine, flavonoide, acid fenolic, taninuri, acid elagic, cianidine, pelargonidine), dar si de fibre.Zmeura are un continut foarte bogat in vitamina C, vitamina K, acid folic, vitaminele B1, B2 si vitamina E, scrie garbo.ro.Dintre minerale, zmeura contine cantitati importante de mangan, magneziu, cupru si potasiu. Fructele de zmeura contin si calciu, zinc, fosfor, toate in forme usor asimilabile.